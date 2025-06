Trump miał na tę wyspę chrapkę. "Nie jest aż tak trudna do obrony"

Nuuk, Stolica Grenlandii Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Donald Trump sugerował w przeszłości, że zastanawia się nad aneksją Grenlandii i oskarżał Danię o zaniedbania w jej obronie.

Grenlandia została w ubiegłym tygodniu włączona w obszar odpowiedzialności amerykańskiego dowództwa.

Według szefa duńskiego dowództwa poziom zagrożenia w regionie Grenlandii nie zwiększył się w tym roku.

Według Andersena poziom zagrożenia w regionie Grenlandii nie zwiększył się w tym roku. - Nie widzimy tam rosyjskich ani chińskich okrętów podwodnych - przyznał wojskowy, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydent USA Donald Trump i administracja Białego Domu na początku roku oskarżali Danię o zaniedbania w obronie Grenlandii. Z tego powodu dowodzili konieczności aneksji wyspy, która, choć posiada autonomię, należy do Danii. Kopenhaga odpowiada m.in. za zapewnienie Grenlandii bezpieczeństwa.

Duński dowódca ocenił, że w rzeczywistości "Grenlandia nie jest aż tak trudna do obrony". - Ma stosunkowo niewiele punktów, których trzeba bronić - i oczywiście mamy na to plan, NATO ma na to plan - podkreślił.

Zwiększona obecność wojskowa na Grenlandii. "Musimy robić więcej"

Jak przypomniał Reuters, stała obecność Danii na Grenlandii to cztery wyeksploatowane statki inspekcyjne, mały samolot obserwacyjny i patrole psich zaprzęgów. Zadaniem załóg tych jednostek jest monitorowanie trudno dostępnego obszaru arktycznego o powierzchni czterokrotnie większej niż powierzchnia Francji.

Duńskie wojsko w tym miesiącu znacznie zwiększyło obecność na Grenlandii. W ramach ćwiczeń na wyspie rozmieszczono fregatę. Poza tym po raz pierwszy od 10 lat wylądowały tam duński F-16, oddziały specjalne i dodatkowe wojska. Zwiększono również nadzór nad infrastrukturą krytyczną Grenlandii. Andersen zapowiedział powtórzenie tych przedsięwzięć w nadchodzących miesiącach.

- Aby utrzymać ten obszar jako wolny od konfliktów, musimy robić więcej. Musimy mieć wiarygodny środek odstraszania - zaznaczył dowódca. - Jeśli Rosja zacznie zmieniać swoje zachowanie wokół Grenlandii, musimy być w stanie działać - zadeklarował.

Dania zapowiada inwestycję w obronność Grenlandii

W styczniu rząd w Kopenhadze zapowiedział inwestycje w obronność wyspy w wysokości 2 mld dolarów, w tym w nowe okręty marynarki wojennej i drony dalekiego zasięgu. Jeszcze latem mają rozpocząć się negocjacje między koalicją rządzącą a opozycją nad kolejnym pakietem wydatków na zwiększenie obecności wojskowej na Grenlandii.

W stolicy wyspy, Nuuk, mieszka jedynie około 20 tys. osób, a pozostałych 37 tys. jest rozproszonych w 71 miasteczkach i osadach, zlokalizowanych głównie na zachodnim wybrzeżu. Według Andersena brak rozwiniętej infrastruktury jest sam w sobie czynnikiem odstraszającym. - Gdyby, na przykład, doszło do rosyjskiego lądowania na wschodnim wybrzeżu, to sądzę, że taka operacja wojskowa szybko przerodziłaby się w misję ratunkową - podsumował duński dowódca.

Amerykański generał Gregory Guillot złożył 19-20 czerwca wizytę w bazie kosmicznej Pituffik na Grenlandii - pierwszy raz po włączeniu terytorium wyspy w zakres odpowiedzialności dowództwa USA przypisanego Ameryce Północnej (wcześniej za Grenlandię odpowiadało Dowództwo Europejskie). Baza ta powstała na mocy umowy między Danią a USA z lat 50. XX wieku.

