"Republikańska gwiazda" o polskich korzeniach. Trump miał zaoferować jej ważną funkcję

Donald Trump zaproponował posiadającej polsko-holenderskie pochodzenie kongresmence Elise Stefanik stanowisko ambasadorki USA przy ONZ - podało CNN, powołując się na dwa źródła. Jedna z najważniejszych postaci Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów jest zdecydowaną stronniczką Trumpa. Jej wsparcie było widoczne, gdy broniła go w procedurze impeachmentu, zaskarbiając sobie później miano "republikańskiej gwiazdy".

Nowojorska deputowana została wybrana do niższej izby Kongresu w 2014 r. Stała się wówczas najmłodszą kobietą w amerykańskim parlamencie. Dziś Elise Stefanik pełni funkcję przewodniczącej Konferencja Republikanów w Izbie Reprezentantów. Jest czwartą w hierarchii osobą w Partii Republikańskiej w Izbie.

W ocenie licznych komentatorów sceny politycznej w USA , Stefanik była ważną współpracowniczką Trumpa w okresie jego pierwszej prezydentury w latach 2017-2021. Stało się to widoczne zwłaszcza w trakcie postępowania w sprawie impeachmentu wobec ówczesnej głowy państwa, gdy zdecydowanie stawała w obronie Trumpa. Jak wskazuje CNN, "jej agresywne zachowanie" podczas przesłuchań Trumpa uczyniło z niej "republikańską gwiazdę".

Jednocześnie stacja odnotowuje, że polityczka głosowała przeciwko jednemu ze sztandarowych projektów Trumpa, jego reformie podatkowej z 2017 roku, a wcześniej - w jego kampanii przed wyborami z 2016 roku - niekiedy go krytykowała.

Kongresmenka z polskimi korzeniami

W ostatnich miesiącach, w trakcie studenckich protestów, wezwała do natychmiastowego odwołania rektorki Uniwersytetu Columbia. Stało się to po tym, gdy demonstranci zajęli budynek uniwersytecki i zablokowali go przed policją. Jednocześnie domagali się, aby uczelnia wycofała inwestycje z Izraela w odpowiedzi na interwencję zbrojną izraelskich wojsk w Strefie Gazy.