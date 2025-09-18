Zwłoki będące w stadium zaawansowanego rozkładu znalezione zostały 8 września w bagażniku samochodu marki Tesla. Znajdował się on na parkingu dla odholowanych pojazdów w Hollywood w Los Angeles. Służby zostały wezwane na miejsce przez pracowników parkingu, którzy zwrócili uwagę na wydobywający się z pojazdu zapach.
Ciało w samochodzie piosenkarza
Jak w czwartek informuje BBC, ciało zostało zidentyfikowane jako należące do Celeste Rivas, poszukiwanej od niemal półtora roku nastolatki. Ostatni raz widziana była 5 kwietnia 2024 roku, w chwili zaginięcia miała 13 lat. Służby zaznaczają, że zarówno czas jak i przyczyna jej śmierci pozostają na razie nieznane. Stan zwłok wskazuje jednak, że śmierć nastąpiła na długo przed ich odkryciem.
Pojazd posiadający tablice rejestracyjne z Teksasu znajdował się na parkingu od niedawna. Został odholowany po tym, jak porzucono go w podmiejskim obszarze Hollywood Hills pięć dni wcześniej. Lokalne władze przekazały, że samochód zarejestrowany był na 20-letniego Davida Anthony'ego Burke'a, znanego pod pseudonimem D4vd.
D4vd - kim jest
D4vd (czyt. Dawid) to popularny amerykański piosenkarz, najbardziej znany z utworów "Here With me" oraz "Romantic Homicide" wydanych w 2022 roku. Oba szybko stały się internetowymi wiralami, a na platformie Youtube mają po ponad sto milionów wyświetleń.
W kwietniu tego roku artysta wydał nową płytę i był w Seattle w trasie koncertowej, gdy odnaleziono zwłoki nastolatki. Jego trasa została odwołana. Według policji 20-latek współpracuje w ramach śledztwa.
Autorka/Autor: mm
Źródło: BBC, CNN, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved