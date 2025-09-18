Logo strona główna
Świat

Ciało zaginionej nastolatki znaleziono w samochodzie znanego piosenkarza

Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Hollywood Hills i Los Angeles
Źródło: Reuters Archive
Ciało zaginionej od niemal półtora roku nastolatki Celeste Rivas znaleziono w bagażniku samochodu porzuconego w Hollywood. Samochód zarejestrowany był na znanego piosenkarza D4vda, który przerwał swoją trasę koncertową.

Zwłoki będące w stadium zaawansowanego rozkładu znalezione zostały 8 września w bagażniku samochodu marki Tesla. Znajdował się on na parkingu dla odholowanych pojazdów w Hollywood w Los Angeles. Służby zostały wezwane na miejsce przez pracowników parkingu, którzy zwrócili uwagę na wydobywający się z pojazdu zapach.

Wokalista zatrzymany w samej bieliźnie za "terroryzowanie" turystów w parku narodowym
Dowiedz się więcej:

Wokalista zatrzymany w samej bieliźnie za "terroryzowanie" turystów w parku narodowym

Ciało w samochodzie piosenkarza

Jak w czwartek informuje BBC, ciało zostało zidentyfikowane jako należące do Celeste Rivas, poszukiwanej od niemal półtora roku nastolatki. Ostatni raz widziana była 5 kwietnia 2024 roku, w chwili zaginięcia miała 13 lat. Służby zaznaczają, że zarówno czas jak i przyczyna jej śmierci pozostają na razie nieznane. Stan zwłok wskazuje jednak, że śmierć nastąpiła na długo przed ich odkryciem.

Pojazd posiadający tablice rejestracyjne z Teksasu znajdował się na parkingu od niedawna. Został odholowany po tym, jak porzucono go w podmiejskim obszarze Hollywood Hills pięć dni wcześniej. Lokalne władze przekazały, że samochód zarejestrowany był na 20-letniego Davida Anthony'ego Burke'a, znanego pod pseudonimem D4vd.

Gwiazdor muzyki pop skazany na śmierć
Dowiedz się więcej:

Gwiazdor muzyki pop skazany na śmierć

D4vd - kim jest

D4vd (czyt. Dawid) to popularny amerykański piosenkarz, najbardziej znany z utworów "Here With me" oraz "Romantic Homicide" wydanych w 2022 roku. Oba szybko stały się internetowymi wiralami, a na platformie Youtube mają po ponad sto milionów wyświetleń.

W kwietniu tego roku artysta wydał nową płytę i był w Seattle w trasie koncertowej, gdy odnaleziono zwłoki nastolatki. Jego trasa została odwołana. Według policji 20-latek współpracuje w ramach śledztwa.

David Anthony Burke aka d4vd
David Anthony Burke aka d4vd
Źródło: CYRIL ZINGARO/EPA/PAP

Autorka/Autor: mm

Źródło: BBC, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

