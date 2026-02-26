Ciało 14-latki w bagażniku samochodu piosenkarza. Nowe informacje

Hollywood Hills i Los Angeles Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Nastolatka została uznana za zaginioną rok przed tym, jak służby znalazły jej szczątki.

Z akt sądowych, do których dotarły media, wynika, że D4vd został w nich zidentyfikowany jako "cel" śledztwa wielkiej ławy przysięgłych.

Nie ogłoszono jeszcze aktu oskarżenia, postępowanie jest w toku.

Wielka ława przysięgłych hrabstwa Los Angeles prowadzi dochodzenie w związku z podejrzeniem, że David Anthony Burke, znany jako D4vd, "może być zamieszany w śmierć 14-letniej ofiary" zidentyfikowanej jako Celeste Rivas Hernandez - wynika z dokumentów sądowych, na które powołuje się portal NBC News. Nastolatka "mogła paść ofiarą przestępstwa" - podano w dokumentach. Z akt wynika też, że ​​Burke został zidentyfikowany jako "cel" śledztwa wielkiej ławy przysięgłych. Nie ogłoszono jeszcze aktu oskarżenia, a postępowanie jest w toku.

Do stawienia się przed wielką ławą przysięgłych w Los Angeles zostali wezwani rodzice 20-letniego piosenkarza, Colleen i Dawud Burke. Ojciec - w charakterze świadka. Według portalu CBS News przed ławą przysięgłych stawić miał się także brat muzyka, Caleb Burke.

Prawnicy D4vd nie odpowiedzieli na liczne prośby o komentarz - odnotowują amerykańskie media. We wrześniu ubiegłego roku przedstawiciel muzyka powiedział, że ten współpracuje z władzami. Teraz źródło w policji poinformowało NBC Los Angeles, że piosenkarz "nie wykazuje chęci współpracy".

Zaginięcie nastolatki z Riverside

Celeste Rivas Hernandez z hrabstwa Riverside została zgłoszona jako zaginiona w 2024 roku. Jej zwłoki znaleziono 8 września 2025 roku w bagażniku samochodu na parkingu dla odholowanych pojazdów w Hollywood w Los Angeles. Pojazd trafił tam po tym, jak władze otrzymały zawiadomienie, że został on porzucony na terenie miasta.

Służby zostały wezwane na miejsce przez pracowników parkingu, którzy zwrócili uwagę na wydobywający się z samochodu "zapach rozkładu". Detektywi uzyskali nakaz przeszukania i po otwarciu bagażnika pojazdu znaleźli worek na zwłoki zawierający rozkładającą się głowę i tułów. Według dokumentów sądowych, inne odcięte części ciała znaleziono w drugim czarnym worku znajdującym się pod nim.

Samochód zarejestrowany był na 20-letniego Burke - informowały wówczas władze. Policja przekazała później, że nastolatka mogła nie żyć od wielu tygodni. Początkowo media podawały, że miała ona 15 lat, z dokumentów sądowych wynika jednak, że miała 14 lat.

Piosenkarz przerwał trasę

Tuż po ujawnieniu sprawy Burke przerwał trasę koncertową. W listopadzie media podały, że został on uznany za podejrzanego w sprawie śmierci nastolatki. Mężczyzna do tej pory nie został zatrzymany ani oskarżony o popełnienie żadnego przestępstwa.

David Anthony Burke, znany jako d4vd Źródło: CYRIL ZINGARO/EPA/PAP

D4vd znany jest z utworów takich jak "Feel It", "Sleep Well", "Here With me" oraz "Romantic Homicide". Dwa ostatnie szybko stały się internetowymi hitami, a na platformie Youtube mają blisko 500 milionów wyświetleń. W kwietniu ubiegłego roku Amerykanin wydał album "Withered".

