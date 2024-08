"Po latach kłamstw wreszcie powiedział prawdę". Upadek byłego kongresmena

George Santos, były republikański kongresmen, zawarł umowę z prokuraturą federalną w Nowym Jorku i przyznał się do winy w dwóch sprawach. Dotyczą one oszustwa i kradzieży tożsamości.

Wyjaśnił, że zgodnie z porozumieniem Santos trafi do więzienia na co najmniej dwa lata, chociaż sędzia Joanna Seybert zastrzegła, że wyrok może sięgać nawet od 6 do 8 lat. Ma zostać ogłoszony 7 lutego w sądzie federalnym w Central Islip na nowojorskiej Long Island. Na mocy umowy, Santos będzie też musiał też zwrócić co najmniej 373 000 dolarów. Polityk początkowo nie przyznał się do winy. Od grudnia ubiegłego roku prowadził rozmowy w sprawie porozumienia z prokuratorami.