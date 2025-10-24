Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Biały Dom: spotkanie Trumpa z Putinem nie jest całkowicie wykluczone

pap_20250815_2XC
Trump: jestem bardzo rozczarowany Putinem
Źródło: TVN24
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem nie jest całkowicie wykluczone. Zwróciła uwagę, że zdaniem Trumpa Rosja nie przejawia obecnie wystarczającego zainteresowania pokojem.

W czasie czwartkowego briefingu prasowego rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odniosła się do odwołanego szczytu w Budapeszcie i ogłoszonych w środę sankcji przeciwko rosyjskim gigantom naftowym. Pytana o przyczynę nałożenia sankcji, Leavitt powiedziała, że Trump od dawna mówił, że je nałoży, "kiedy uzna to za stosowne" i że "ten dzień nastąpił wczoraj".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin

- Myślę, że prezydent od dawna wyrażał również swoją frustrację wobec Władimira Putina i, szczerze mówiąc, obu stron tej wojny. Zawsze powtarzał, że aby wynegocjować dobre porozumienie pokojowe, obie strony muszą być nim zainteresowane. I czuje, że niestety ze strony Rosji, jak dotąd, nie widział wystarczającego zainteresowania i działań, aby posunąć sprawę naprzód w kierunku pokoju - powiedziała rzeczniczka.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

- Dlatego spotkanie tych dwóch przywódców nie jest całkowicie wykluczone. Myślę, że prezydent i cała administracja mają nadzieję, że pewnego dnia będzie to możliwe, ale chcemy mieć pewność, że to spotkanie przyniesie namacalny pozytywny rezultat, że będzie to dobrze wykorzystany czas prezydenta - dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nadzieja na szybkie spotkanie? Ta decyzja "może ją rozwiać"

Nadzieja na szybkie spotkanie? Ta decyzja "może ją rozwiać"

Trump: nie chcę "zmarnowanego spotkania" z Putinem

Trump: nie chcę "zmarnowanego spotkania" z Putinem

Leavitt: restrykcje na Rosję będą bolesne

Przedstawicielka Białego Domu oceniła, że ogłoszone restrykcje na dwa największe koncerny naftowe w Rosji - Rosnieft i Łukoil - będą dla niej bolesne.

OGLĄDAJ: Czerwone dywany, telefony i nagłe sankcje. Kto tu kogo rozgrywa?
pc

Czerwone dywany, telefony i nagłe sankcje. Kto tu kogo rozgrywa?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Dziś rano widziałem doniesienia z Chin, że ograniczają zakupy ropy z Rosji. Wiemy, że Indie zrobiły to samo na prośbę prezydenta. Prezydent również naciskał na kraje europejskie, naszych sojuszników, aby także zaprzestały zakupów rosyjskiej ropy. Więc mamy do czynienia z pełną presją i spodziewamy się, że te sankcje przyniosą Rosji szkody - powiedziała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Newscom/BOB STRONG/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAWładimir Putin
Czytaj także:
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
Władimir Putin
Putin bagatelizuje decyzję Trumpa. "Cieszę się, że tak myśli"
Świat
Kościelne spółki mogą korzystać z przywilejów podatkowych
"Biskup" miał brać tysiące złotych za założenie spółki, potem dziesięć procent od zysków
Sebastian Klauziński
Donald Trump zapowiedział operacje lądowe przeciwko zagranicznym kartelom narkotykowym
Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"
Świat
Ursula von der Leyen
Bez przełomu w sprawie zamrożonych aktywów Rosji
Świat
Premier Donald Tusk
Premier o "kluczowym słowie", odpowiedź Sikorskiego, ujawniona rozmowa
Polska
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
METEO
imageTitle
Kompromitacja Lecha na Gibraltarze
EUROSPORT
imageTitle
Raków uratował remis w końcówce
EUROSPORT
Aleksandar Vucić
Prezydent wywiera naciski na niezależne media. Ujawniono nagranie
Najnowsze
imageTitle
Mistrz Polski bez odpowiedzi na jakość Barcelony
EUROSPORT
Inwrocław
W Inowrocławiu spadł dron szkoleniowy
Polska
pap_20240305_0R9
Śliz o Zimochu: przeprosiłem, ale do tej pory nie chciał podać ręki
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Jestem gotów spotkać się w tej sprawie z prezydentem"
Polska
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
BIZNES
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
METEO
Donald Tusk w Brukseli
Tusk: Dajemy radę. Wygramy
Polska
imageTitle
Jagiellonia sprawiła niespodziankę we Francji
EUROSPORT
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
BIZNES
Legia - Szachtar
Legia to wyszarpała. Gol w doliczonym czasie
EUROSPORT
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON w "Kropce nad i": Rosja w żaden sposób się nie cofa
Polska
imageTitle
Przykry incydent dla Djokovicia. "Nie martw się, bracie"
EUROSPORT
imageTitle
Industria Kielce w końcu zwycięska w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Fakty po faktach
Posłowie Polski 2050 przejdą do PiS lub PSL? Jednoznaczna odpowiedź Śliza
Polska
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
METEO
Jakub Szulc
Brak pieniędzy w ochronie zdrowia. Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie"
Polska
Mel Gibson
Film Gibsona z polską aktorką ma kosztować fortunę
Kultura i styl
Bogdan Święczkowski
Święczkowski chce pozwać Tuska
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica