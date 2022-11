Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego: słowa prezydenta Bidena o "wyzwoleniu" Iranu były wyrazem solidarności z protestującymi

- Prezydent wyrażał swoją solidarność z protestującymi, tak jak to robił od samego początku - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej, wyjaśniając słowa prezydenta Joe Bidena. - Władze Iranu stają w obliczu problemów, które same sobie zgotowały, a my będziemy nadal szukać sposobów, by pociągać do odpowiedzialności ten reżim za sposób, w który traktuje własnych obywateli - dodał.