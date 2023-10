Biały Dom prosi Kongres o wsparcie dla Ukrainy i Izraela. W grę wchodzą miliardy dolarów

Biały Dom zwrócił się w piątek do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu 105 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, sojuszników Stanów Zjednoczonych w Indo-Pacyfiku, a także na wzmocnienie bezpieczeństwa granic państwa.

Miliardy na zakup broni i pomoc humanitarną

"Ten wniosek o dodatkowe fundusze administracji zapewni kluczowe szkolenia, sprzęt i broń potrzebną, by pomóc Ukrainie bronić się i odzyskać jej suwerenne terytorium, a także chronić Ukraińców przed rosyjską agresją" - napisano w komunikacie Białego Domu.

Poza wsparciem dla Ukrainy, wniosek Białego Domu zakłada ponad 14 mld dolarów na pomoc wojskową dla Izraela, z czego 4 mld dolarów zostaną przekazane bezpośrednio Izraelowi na zakup rakiet do systemów obrony powietrznej Żelazna Kopuła i Proca Dawida.

Sekretarz stanu USA przyleciał do Izraela, Joe Biden ostrzega Iran

Sekretarz stanu USA przyleciał do Izraela, Joe Biden ostrzega Iran Jacek Tacik/Fakty TVN

Zakup broni przez Tajwan

O konieczności przyznania przez Kongres nowych środków na pomoc Izraelowi i Ukrainie prezydent Biden mówił w czwartek w telewizyjnym orędziu do narodu , argumentując m.in., że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana w Ukrainie, może w przyszłości zaatakować Polskę, co oznaczałoby konieczność zaangażowania żołnierzy USA. Mówił też o podobieństwach między Rosją i Hamasem.

- Hamas i Rosja reprezentują różne zagrożenia. Ale mają to ze sobą wspólne, że chcą kompletnie unicestwić sąsiednie demokracje - powiedział prezydent. - Nie możemy i nie pozwolimy terrorystom jak Hamas i tyranom jak Putin wygrać. Nie pozwolę na to. W takich czasach musimy pamiętać kim jesteśmy - jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki. I nie ma niczego, co byłoby ponad nasze możliwościami, jeśli będziemy razem - apelował Joe Biden.