Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sześć osób zmarło po spożyciu dań z makaronem. Chodzi o dziewięć produktów

danie z makaronem
Zabójcze bakterie w akcji
Źródło: Glen D'Souza/ASU
Sześć osób zmarło po spożyciu gotowych dań z makaronem, które trafiły do amerykańskich sieci supermarketów - informują służby. W produktach wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) potwierdziło 30 października, że wykryto już łącznie 27 przypadków zainfekowania bakterią listeria w aż 18 stanach. Spośród tych osób 25 wymagało hospitalizacji, a sześć zmarło. CDC zauważa, że rzeczywista liczba osób zakażonych może być dużo wyższa, bo niektórzy mogli przejść zakażenie łagodnie i nie udać się do lekarza.

Groźna bakteria w koktajlu mlecznym. Nie żyją trzy osoby
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groźna bakteria w koktajlu mlecznym. Nie żyją trzy osoby

Produkty wycofywane ze sklepów

Podejrzewa się, że do zakażenia bakterią doszło po spożyciu gotowych produktów zawierających makaron. Sprzedawane są one w największych supermarketach w całym kraju. ABC News podaje, że chodzi o łącznie dziewięć gotowych dań przeznaczonych do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Wśród nich są np. sałatka makaronowa z mozzarellą czy kurczak z makaronem.

Jak podaje "The New York Times", dostawca dań Nate's Fine Foods potwierdziła, że wykryła bakterie Listeria monocytogenes w próbce produktu. Firma współpracuje z amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA) - podaje w komunikacie sama agencja. W związku z kolejnymi przypadkami zakażeń produkty zawierające te makarony były stopniowo wycofywane ze sprzedaży już od czerwca. Amerykańskie służby apelują, by nie jeść tych dań, wyrzucić je do kosza i wyczyścić miejsca, w których były przechowywane.

Bakterie Listeria monocytogenes

Bakterie Listeria monocytogenes występują naturalnie w przyrodzie, np. w glebie i wodzie. Spożycie produktu skażonego bakterią może wywołać chorobę zakaźną o nazwie listerioza. Pierwszymi oznakami zakażenia może być biegunka lub inne objawy żołądkowo-jelitowe. Do typowych objawów następujących później należą bóle głowy, sztywność karku, gorączka, ból mięśni, dezorientacja, problemy z utrzymaniem równowagi i drgawki.

Choroba może doprowadzić do śmierci, ale w większości przypadków ma łagodny przebieg. Najbardziej narażone na ciężkie powikłania są kobiety w ciąży, osoby starsze i z osłabioną odpornością.

Dwie osoby zmarły po zjedzeniu sera. Właściciel firmy przyznaje się do winy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwie osoby zmarły po zjedzeniu sera. Właściciel firmy przyznaje się do winy

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: "New York Times", ABC News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAZdrowieżywność
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński
"To jest równoznaczne z wyrokiem śmierci". Kaczyński o sprawie Ziobry
Polska
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
BIZNES
Działania służb w Sosnowcu
Kierowcy autobusu powiedział, że zabił rodziców
Katowice
bol brzucha shutterstock_2638388345
Crohn i WZJG. Walka o życie, które pozornie wygląda normalnie
Zdrowie
Zderzenie ciężarówek na A1
Zderzenie ciężarówek na A1. Trasa w kierunku Gdańsk zablokowana
Łódź
TUSK
Tusk do Ziobry: chyba nie chce pan przejść do historii jako fujara
Polska
imageTitle
Nowa kolekcja olimpijska. Tak Polacy zaprezentują się na igrzyskach
EUROSPORT
Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
BIZNES
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
"Większość osób zginęła w wyniku utonięcia". Tajfun sieje zniszczenie
METEO
Karol Nawrocki
"Weto byłoby korzystne dla firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce"
BIZNES
George Banks (1985)
Nie żyje sprawca jednej z najgłośniejszych zbrodni w USA
Świat
Danielle Collins
Skandalistka robi casting na męża. "Prześlij swój ostatni wyciąg z konta"
Łukasz Przybyłowicz
Kierowca wpadł w poślizg
Wyprzedzał "na czołówkę". Szukają kierowcy
Wrocław
Sedzia Jakub Iwaniec
Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Iwańca
Polska
Skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Regulskiej
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Mieszkańcy mają sporo uwag
Dariusz Gałązka
Lima Peru Palacio de Gobierno - Cristi Croitoru shutterstock_2630027855
"Akt wrogości". Peru zrywa stosunki z Meksykiem
Świat
imageTitle
Próbował oszukać sędziego i się przeliczył. "Katastrofalna w skutkach decyzja"
EUROSPORT
Pełnia Księżyca
Najjaśniejsza pełnia roku tuż-tuż. Co z pogodą?
METEO
Neil Armstrong uwiecznił swoje odbicie w hełmie Buzza Aldrina, pierwsze lądowanie na Księżycu, 1969
Lądowanie na Księżycu "nie wydarzyło się"? NASA odpowiada celebrytce
Świat
EN_01636107_0358
Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Mamy listę
Polska
Złotówki Pieniądze PLN
Co dalej ze stopami procentowymi? "Nie ma co czekać"
BIZNES
Przerzucili dwie tony narkotyków do Polski
Niemal tona marihuany w przęśle mostu. "Zeszyt" stanie przed sądem
Trójmiasto
GettyImages-496968684
Dick Cheney nie żyje. Były wiceprezydent USA miał 84 lata
Świat
imageTitle
Niedawno gaz i kamienie, dziś "budujący rozwój". Iranki wpuszczone na stadion
EUROSPORT
imageTitle
Pary 1/8 finału Pucharu Polski. Potentaci zagrają na wyjeździe
EUROSPORT
Kłopotliwy przejazd kolejowy w centrum miasta
Zmora mieszkańców od dekad, przejazd zamknięty przez 12 godzin
Michał Malinowski
shutterstock_2175179541
"Rzekome okazje" i alarmujące wyniki kontroli
BIZNES
Krzysztof Brejza i Jarosław Kaczyński na rozprawie
Brejza i Kaczyński. Konfrontacja w sądzie
Polska
Las, Finlandia
Drzewa w Europie obumierają. Te szkodniki zagrażają im najbardziej
METEO
F-16 Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych
18 myśliwców za 1 euro
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica