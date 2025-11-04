Zabójcze bakterie w akcji Źródło: Glen D'Souza/ASU

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) potwierdziło 30 października, że wykryto już łącznie 27 przypadków zainfekowania bakterią listeria w aż 18 stanach. Spośród tych osób 25 wymagało hospitalizacji, a sześć zmarło. CDC zauważa, że rzeczywista liczba osób zakażonych może być dużo wyższa, bo niektórzy mogli przejść zakażenie łagodnie i nie udać się do lekarza.

Produkty wycofywane ze sklepów

Podejrzewa się, że do zakażenia bakterią doszło po spożyciu gotowych produktów zawierających makaron. Sprzedawane są one w największych supermarketach w całym kraju. ABC News podaje, że chodzi o łącznie dziewięć gotowych dań przeznaczonych do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Wśród nich są np. sałatka makaronowa z mozzarellą czy kurczak z makaronem.

Jak podaje "The New York Times", dostawca dań Nate's Fine Foods potwierdziła, że wykryła bakterie Listeria monocytogenes w próbce produktu. Firma współpracuje z amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA) - podaje w komunikacie sama agencja. W związku z kolejnymi przypadkami zakażeń produkty zawierające te makarony były stopniowo wycofywane ze sprzedaży już od czerwca. Amerykańskie służby apelują, by nie jeść tych dań, wyrzucić je do kosza i wyczyścić miejsca, w których były przechowywane.

Bakterie Listeria monocytogenes

Bakterie Listeria monocytogenes występują naturalnie w przyrodzie, np. w glebie i wodzie. Spożycie produktu skażonego bakterią może wywołać chorobę zakaźną o nazwie listerioza. Pierwszymi oznakami zakażenia może być biegunka lub inne objawy żołądkowo-jelitowe. Do typowych objawów następujących później należą bóle głowy, sztywność karku, gorączka, ból mięśni, dezorientacja, problemy z utrzymaniem równowagi i drgawki.

Choroba może doprowadzić do śmierci, ale w większości przypadków ma łagodny przebieg. Najbardziej narażone na ciężkie powikłania są kobiety w ciąży, osoby starsze i z osłabioną odpornością.

