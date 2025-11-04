Logo strona główna
Alarm o uzbrojonym napastniku. Studenci zabarykadowali się w sali, wśród nich córka reportera

Zabarykadowane drzwi do jednej z sal w bibliotece
Interwencja policji w USA
Źródło: Reuters Archive
Córka korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony była wśród studentów, którzy - w związku z ogłoszonym alarmem o ataku uzbrojonego mężczyzny - ukrywali się w szkolnej bibliotece. "Ameryka zwariowała" - napisał dziennikarz, który opublikował zdjęcie z uczelni. Na szczęście alarm okazał się fałszywy.

Departament bezpieczeństwa Uniwersytetu Wirginii zaalarmował w poniedziałek o godzinie 15 (godzinie 21 czasu polskiego) o pojawieniu się informacji o uzbrojonym w broń palną napastniku w okolicy Biblioteki Shannon. "Uciekaj, ukryj się, walcz" - wezwano w komunikacie. To trzy kluczowe zasady w przypadku wtargnięcia napastnika. Pierwsza sprawdza się w sytuacjach, kiedy ucieczka jest możliwa. Ale jeśli nie możemy uciec, ani się ukryć - jedyną i ostateczną metodą, jest walka.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona poinformował, że jedną z osób, które w związku z alertem ukryły się na terenie biblioteki, była jego córka.

"Ameryka zwariowała"

"Nagły szlag chce mnie trafić. Znowu atak na uczelni mojej córki. Maria siedzi z kolegami zabarykadowana w sali wykładowej. Do cholery, uczelnie i szkoły nie powinny być jak okopy przy linii frontu" - napisał reporter na platformie X. "Ameryka zwariowała. To zdjęcie córka wysłała mi przed chwilą" - dodał, prezentując zdjęcie, na którym widać zastawione drzwi do jednego z pomieszczeń biblioteki.

Dwie godziny później dziennikarz przekazał, że alarm okazał się fałszywy. "Policja uczelni UVA informuje, że nie potwierdzono obecności napastnika. Alarm odwołany. Ale tego co Maria (Maja) przeżyła nikomu nie życzę" - przyznał.

Władze uczelni wysłały zawiadomienie o zniesieniu stanu zagrożenia o godzinie 16.45. "Po szeroko zakrojonym dochodzeniu policja nie stwierdziła żadnych dowodów ataku ani zagrożenia na terenie Uniwersytetu Wirginii. Trwa dochodzenie w sprawie fałszywego zawiadomienia. Można wznowić normalną działalność" - napisano w komunikacie.

Do incydentu doszło blisko trzy lata po tym, jak na terenie kampusu trzech zawodników futbolu amerykańskiego Uniwersytetu Wirginii zostało śmiertelnie postrzelonych, a dwóch innych zostało rannych.

TAGI:
USADostęp do broni w USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica