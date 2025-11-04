Interwencja policji w USA Źródło: Reuters Archive

Departament bezpieczeństwa Uniwersytetu Wirginii zaalarmował w poniedziałek o godzinie 15 (godzinie 21 czasu polskiego) o pojawieniu się informacji o uzbrojonym w broń palną napastniku w okolicy Biblioteki Shannon. "Uciekaj, ukryj się, walcz" - wezwano w komunikacie. To trzy kluczowe zasady w przypadku wtargnięcia napastnika. Pierwsza sprawdza się w sytuacjach, kiedy ucieczka jest możliwa. Ale jeśli nie możemy uciec, ani się ukryć - jedyną i ostateczną metodą, jest walka.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona poinformował, że jedną z osób, które w związku z alertem ukryły się na terenie biblioteki, była jego córka.

"Ameryka zwariowała"

"Nagły szlag chce mnie trafić. Znowu atak na uczelni mojej córki. Maria siedzi z kolegami zabarykadowana w sali wykładowej. Do cholery, uczelnie i szkoły nie powinny być jak okopy przy linii frontu" - napisał reporter na platformie X. "Ameryka zwariowała. To zdjęcie córka wysłała mi przed chwilą" - dodał, prezentując zdjęcie, na którym widać zastawione drzwi do jednego z pomieszczeń biblioteki.

Policja uczelni UVA informuje, że nie potwierdzono obecności napastnika. Alarm odwołany. Ale tego co Maria (Maja) przeżyła nikomu nie życzę. — Marcin Wrona (@WronaM) November 3, 2025 Rozwiń Źródło: X

Dwie godziny później dziennikarz przekazał, że alarm okazał się fałszywy. "Policja uczelni UVA informuje, że nie potwierdzono obecności napastnika. Alarm odwołany. Ale tego co Maria (Maja) przeżyła nikomu nie życzę" - przyznał.

Władze uczelni wysłały zawiadomienie o zniesieniu stanu zagrożenia o godzinie 16.45. "Po szeroko zakrojonym dochodzeniu policja nie stwierdziła żadnych dowodów ataku ani zagrożenia na terenie Uniwersytetu Wirginii. Trwa dochodzenie w sprawie fałszywego zawiadomienia. Można wznowić normalną działalność" - napisano w komunikacie.

Do incydentu doszło blisko trzy lata po tym, jak na terenie kampusu trzech zawodników futbolu amerykańskiego Uniwersytetu Wirginii zostało śmiertelnie postrzelonych, a dwóch innych zostało rannych.

