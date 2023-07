Policja: 18-latka chciała przez internet wynająć płatnego zabójcę do pozbycia się 3-letniego syna

Jak wynika z oświadczenia policji w Miami-Dade, 18-latka próbowała wynająć płatnego zabójcę do zamordowania swojego 3-letniego syna. We wtorek została aresztowana przez funkcjonariuszy i usłyszała zarzut nakłaniania do morderstwa pierwszego stopnia oraz zarzut dotyczący używania urządzenia telekomunikacyjnego do celów niezgodnych z prawem.