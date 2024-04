Kandydaci na szefa Komisji Europejskiej

Ośmioro kandydatów wzięło udział w poniedziałkowej debacie przedwyborczej w holenderskim Maastricht. W dyskusji zabrakło głosu konserwatywnej prawicy. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów , do której należy m.in. PiS, nie wytypowała jeszcze swojego kandydata . Debata koncentrowała się na trzech tematach wybranych przez młodych Europejczyków w ankiecie przeprowadzonej przez Uniwersytet w Maastricht. Są to: zmiany klimatyczne, polityka zagraniczna i obronna UE oraz stan unijnej demokracji.

Kandydaci na szefa KE o Zielonym Ładzie

Na pytanie o protesty m.in. polskich rolników, dotyczące importu zboża z Ukrainy, szefowa Komisji odpowiedziała, że "UE musi zadbać o europejskich rolników, ale powinna także zagwarantować, że ziarno z Ukrainy trafi do tych krajów, które faktycznie go potrzebują".

Kandydaci na szefa KE o obronności i bezpieczeństwie

Niemal wszyscy kandydaci byli zgodni co do tego, że UE potrzebuje wzmocnić swoją politykę obronną, zwłaszcza w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie. Kandydatka liberałów Marie-Agnes Strack-Zimmermann powiedziała, że Europa jako kontynent powinna powołać wspólny mechanizm obronny, tym bardziej że nie wiadomo, jak potoczą się nadchodzące wybory prezydenckie w USA. Za podobnym rozwiązaniem opowiedział się również kandydat socjaldemokratów. - Nie możemy być zależni od prezydenta USA, który może nas wesprze, a może nie. Potrzebujemy silnego funduszu obronnego, więcej wspólnych zakupów broni, wypuszczenia obligacji obronnych. Europa powinna stworzyć silną politykę bezpieczeństwa, niestety to wszystko zabiera sporo czasu, a my późno zdaliśmy sobie sprawę z tego, że obronność jest kluczowa - powiedział Nicolas Schmit.