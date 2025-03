Była "mocna presja ze strony ministrów". Są "na etapie burzy mózgów"

Czy jesteśmy w stanie pod względem finansowym wypełnić lukę, którą po sobie pozostawią USA? - Nie automatycznie - przyznała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po obradach w Brukseli, gdzie poruszano kwestię finansowania Radia Wolna Europa (RFE). Przekazała, że "była mocna presja ze strony ministrów, by zająć się tą sprawą i znaleźć rozwiązanie".

W poniedziałek kwestia dalszej działalności i finansowania Radia Wolna Europa/Radia Swoboda (RFE/RL) omawiana była przez unijnych ministrów spraw zagranicznych na posiedzeniu w Brukseli. Temat pod obrady wniósł czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky. Z kolei we wtorek sprawą zajmą się ministrowie państw członkowskich odpowiedzialni za sprawy europejskie.

- Postawiłem ten temat jako otwarte pytanie: czy jesteśmy zainteresowani kontynuacją istnienia serwisu, który jest tak istotny dla sąsiedztwa Unii Europejskiej? I otrzymałem pozytywne odpowiedzi. To wskazówka, że musimy teraz szukać rozwiązań. Nie mamy jeszcze żadnych konkretów, jesteśmy na wstępnym etapie – powiedział Lipavsky po posiedzeniu w poniedziałek.

Sikorski: jesteśmy na etapie burzy mózgów

Do sprawy odniósł się też minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski , który powiedział, że słuchając RFE i Głosu Ameryki (VOA) uczył się historii Polski i dowiadywał się, co dzieje się w kraju. - Ojciec miał starą lampową Stolicę (odbiornik radiowy - red.), a ściany w naszym mieszkaniu w bloku były cienkie, więc się wszystko słyszało. W ten sposób zostałem antykomunistą – wspominał. Przyznał, że czuje "osobistą wdzięczność" wobec tych stacji i stwierdził, że ich misja powinna być kontynuowana.

Sikorski przekazał, że unijni ministrowie spraw zagranicznych zdecydowali się zastanowić nad tym, co można zrobić, by pomóc Radiu Wolna Europa przetrwać. Jak dodał, jednym z pomysłów mogłoby być zwiększenie budżetu Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. - Minister Lipavsky mówił nawet o wykupieniu stacji. Jesteśmy na etapie burzy mózgów – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Kallas: nie jesteśmy w stanie wypełnić luki automatycznie

Również unijna wysoka przedstawicielka ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas mówiła, że to z RFE dowiadywała się "o tym, co się tak naprawdę działo".

- Smutno jest słyszeć, że USA wycofują swoje finansowanie - podkreśliła Estonka. - Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie pod względem finansowym wypełnić lukę, którą po sobie pozostawią USA. Odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie automatycznie. Mamy wiele organizacji, które przychodzą do nas z taką samą prośbą. Natomiast dzisiaj była mocna presja ze strony ministrów, by zająć się tą sprawą i znaleźć rozwiązanie - zaznaczyła.