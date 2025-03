Ukraiński deputowany: mamy zapasy uzbrojenia na pół roku obrony

1105 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy. Deputowany do ukraińskiego parlamentu Fedir Wenisławski przekazał, że Ukraina ma zapasy uzbrojenia, które wystarczą do obrony przez pół roku. Przedstawiamy, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent Donald Trump powiedział podczas wystąpienia przed Kongresem USA, że otrzymał pismo od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że odbyły się "poważne rozmowy z Rosją", która także chce pokoju. - Nadeszła pora, aby zatrzymać ten obłęd, pora powstrzymać zabójstwa, pora zakończyć tę bezsensowną wojnę - mówił Trump.

> We wtorek wieczorem w rejonie Boryspola w obwodzie kijowskim dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny, a w jednym z przedsiębiorstw wybuchł pożar - przekazał portal Ukraińska Prawda.

> Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w poniedziałek w oświadczeniu dla mediów, że prezydent Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

> Ukraina ma zapasy uzbrojenia, które wystarczą do obrony przez pół roku, ale kluczowe rodzaje sprzętu dostarczają tylko Stany Zjednoczone; dlatego trwają poszukiwania alternatywnych źródeł wsparcia wojskowego - poinformował we wtorek Fedir Wenisławski, deputowany partii Sługa Narodu do ukraińskiego parlamentu.

> Ukraina proponuje pierwszy etap zakończenia wojny: uwolnienie jeńców i rozejm w powietrzu i na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo - oświadczył we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, deklarując, że gotów jest działać "pod silnym przywództwem" prezydenta USA Donalda Trumpa.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem omówił sytuację, związaną z działaniami na rzecz pokoju w Ukrainie. Przywódcy przedyskutowali dalsze kroki w tej sprawie.

> Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył we wtorek, że jego kraj jest gotów "w każdej chwili" podpisać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o minerałach. Zapewnił o tym na konferencji prasowej w Kijowie.

USA wstrzymują pomoc dla Ukrainy. Jak to wygląda w liczbach? TVN24

> W środę premier Donald Tusk udaje się do Brukseli, gdzie dzień później odbędzie się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej poświęcony europejskiej obronności i wsparciu Ukrainy. Podczas spotkania, do którego dołączy prezydent Wołodymyr Zełenski, liderzy będą rozmawiać m.in. o planie dozbrajania Europy.

> Siły Powietrzne Ukrainy zniszczyły obiekt wojskowy w pobliżu miejscowości Troickie w obwodzie kurskim, na zachodzie Rosji, zabijając 30 wrogich żołnierzy - powiadomił we wtorek Sztab Generalny ukraińskiej armii. Wojska ukraińskie operują w obwodzie kurskim od sierpnia 2024 r.

"Atak doprowadził do zniszczenia okopów przeciwnika, pozycji strzeleckich i do śmierci 30 żołnierzy, którzy brali udział w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie. Miejsce to było wykorzystywane do planowania i przeprowadzania ataków, w tym wystrzeliwania dronów FPV na pozycje ukraińskie" - oświadczono w komunikacie.

Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie, Rosjanie nie liczą się z kosztami ludzkimi. Jaka jest rzeczywistość na froncie? Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24

> Ukraińska armia przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek ataki na rafinerię ropy naftowej w Syzraniu w obwodzie samarskim, a także zakłady wytwarzające elementy gazociągów i infrastrukturę pompowania ropy naftowej w obwodzie rostowskim w Rosji - poinformował we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

> Wstrzymanie przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy to "najlepszy wkład w sprawę pokoju" - oświadczył we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Rosja musi przeanalizować szczegóły decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.

> Jeśli prezydent Ukrainy zadzwoni i przedstawi poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w proces pokojowy, możemy wrócić do rozmów - powiedział w poniedziałek wiceprezydent J.D. Vance w wywiadzie dla telewizji Fox News. Stwierdził przy tym, że USA "już pracują" nad szczegółami porozumienia z Rosjanami.

Autorka/Autor:ek/ads

Źródło: PAP