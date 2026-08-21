Świat Ukraiński atak w głąb Rosji. Uderzono w rafinerię Oprac. Mikołaj Stępień |

Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę trwał prawie dziewięć godzin. Co najmniej 15 osób zginęło Źródło wideo: TVN24/"Fakty po południu" Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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Wołodymyr Zełenski poinformował o przeprowadzeniu przez siły Ukrainy kolejnych uderzeń w głąb Rosji, do których doszło w nocy z czwartku na piątek. Jak przekazał, trafiona została rafineria ropy naftowej w Permie, położona ponad 1600 kilometrów od granicy, oraz wojskowa baza lotnicza Marinowka w obwodzie wołgogradzkim.

"Za pomocą naszych 'sankcji dalekiego zasięgu' nadal sprawiamy, że konsekwencje wojny wracają tam, gdzie ta wojna się zaczęła" - czytamy we wpisie Zełenskiego w serwisie X.

We continue, through our long-range sanctions, to bring the consequences of the war back to where it came from.



Last night, our deep strikes hit an oil refinery in Perm, more than 1,600 kilometers from the border, and the Marinovka military air base in the Volgograd region.… pic.twitter.com/EhQ518kUZp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2026 Rozwiń

Na skutek ataku na terenie rafinerii doszło do pożaru. Lokalne lotnisko wstrzymało loty, a władze poinformowały mieszkańców o trwającym ataku i działaniach obrony przeciwlotniczej.

Atak Ukrainy w głębi Rosji. Uszkodzono rafinerię

Znajdująca się w Permie rafineria jest jedną z największych w Rosji - jej roczne moce przetwarzania ropy naftowej wynoszą 13 milionów ton, zarówno na potrzeby cywilne, jak i wojskowe.

Dym nad rafinerią w Permie po ataku Ukrainy Źródło zdjęcia: Volodymyr Zelenskyy/X

Do poprzedniego ataku na rafinerię w Permie doszło 29 lipca, o czym informowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, wymierzone głównie w infrastrukturę paliwową i energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Celami ataków są przede wszystkim rafinerie i składy paliw oraz centra logistyczne