Ukraińska ofensywa, katastrofa w Brazylii, Tusk ujawnia

1. Katastrofa samolotu pasażerskiego w Brazylii

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną katastrofy. Urzędnicy przekazali jednak, że znaleziono czarną skrzynkę samolotu.

2. Premier o "układzie zamkniętym PiS"

Działania prowadzone są w 90 jednostkach. Szef rządu dodał, że obecnie jest ponad 60 zawiadomień do prokuratury w związku z tymi sprawami.

3. Ukraińskie wojsko na terytorium Rosji

4. Natalia Kaczmarek brązową medalistką

Natalia Kaczmarek została brązową medalistką igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polka zajęła trzecie miejsce w finale biegu na 400 metrów. To pierwszy krążek polskich lekkoatletów w stolicy Francji , a łącznie już siódmy.

Dla 26-latki to trzeci krążek olimpijski. Z Tokio w 2021 roku przywiozła dwa medale - złoto w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz srebro w sztafecie 4x400 metrów.

5. Koalicja Obywatelska liderem sondażu

W sondażu pracowni Opinia24 poproszono ankietowanych o wskazanie, na który komitet wyborczy oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. 33,9 procent respondentów zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, co oznacza wzrost w stosunku do lipca, kiedy taką deklarację złożyło 31,4 procent pytanych.

Za KO znalazł się PiS, cieszący się poparciem na poziomie 27,8 procent (w lipcu było to 27,1). Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, na to ugrupowanie swój głos oddałoby 12,4 procent respondentów (w lipcu 13,8).