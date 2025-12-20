Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ukraińcy ostrzelali lotnisko na Krymie. Myśliwce trafione

G8mevjGWAAEv5ph
Lotnisko Belbek na zaanektowanym Krymie. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archiwum
Ukraina po raz kolejny zaatakowała lotnisko wojskowe Belbek na okupowanym przez Rosję Krymie. Trafione zostały dwa myśliwce Su-27 oraz wieża kontroli lotów - poinformowała w sobotę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

"Dalekosiężne drony Centrum Operacji Specjalnych Alfa SBU uderzyły w dwa samoloty Su-27 na rosyjskim wojskowym lotnisku Belbek na tymczasowo okupowanym Krymie. Jeden z samolotów znajdował się na drodze kołowania, miał pełny zapas uzbrojenia i był gotowy do wykonania lotu bojowego. Został zniszczony" - podała SBU w komunikacie.

Podkreśliła, że szacunkowa wartość obu samolotów wynosi około 70 mln dolarów.

SBU powiadomiła ponadto, że potwierdzono trafienie w wieżę kontroli lotów, co może utrudnić organizację i kontrolę ruchu lotniczego na lotnisku.

Kolejny atak na krymskie lotnisko

Był to drugi skuteczny atak SBU na Belbek w ostatnich dniach. 18 grudnia drony tej służby zniszczyły tam systemy przeciwlotnicze oraz samolot myśliwski MiG-31.

W rezultacie ataku jednostki Alfa na położoną w pobliżu Sewastopola bazę Belbek zniszczone zostały dwie stacje radiolokacyjne Nebo-SWU, stacja radiolokacyjna należąca do zestawu przeciwlotniczego S-400 oraz kompleks przeciwlotniczy Pancyr-S2.

"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec

Jak wynika z udostępnionych przez SBU nagrań, zniszczony został też dwumiejscowy samolot myśliwski MiG-31 wraz z podwieszonym uzbrojeniem. Maszyny tego typu są używane jako myśliwce przechwytujące średniego i dalekiego zasięgu, a w wersji MiG-31K - jako nosiciele pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał.

Łączną wartość zniszczonego sprzętu strona ukraińska oceniła wówczas na co najmniej 150 mln dolarów.

Jak podkreślono w komunikacie SBU, ataki na kluczowe lotniska wojskowe, a także niszczenie wrogich samolotów i systemów obrony powietrznej na tymczasowo okupowanym Krymie "znacząco zmniejszają potencjał militarny" Rosji w regionie. "Ta systematyczna praca będzie kontynuowana w przyszłości" - zapowiedziano.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/ServiceSsu

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaPółwysep Krymskisamoloty
Czytaj także:
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
9-letni chłopiec potrącony w przydomowym garażu
Lubuskie
GettyImages-1258394879
Były premier i jego żona skazani na kolejne kary więzienia
Świat
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank ostrzega
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
KAS: fundacja ludzi Bąkiewicza miała stworzyć Centrum Patriotyczne. Zatrudniła stajennego
Maria Pankowska
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
WARSZAWA
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Wiatr powalał drzewa na auta i domy
METEO
Strażacy w Biebrzańskim Parku Narodowym
Spłonęły ponad 184 hektary parku narodowego. Decyzja prokuratury
Białystok
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci, trzy osoby z zarzutami. Nowe informacje
Lubuskie
Obecność mikroplastików w żywności jest możliwa na różnych etapach jej przygotowania.
Gotujesz i jesz plastik, nawet o tym nie wiedząc. Jak tego uniknąć?
Anna Bielecka
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
BIZNES
imageTitle
Triumf Huetter w Val d'Isere, kolejne podium Vonn
Najnowsze
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"
WARSZAWA
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
METEO
imageTitle
Milik w kadrze na hit Serie A. Czeka na grę od 574 dni
Najnowsze
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy
Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy
WARSZAWA
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Polski konsulat zdewastowany. Sikorski komentuje
Świat
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
BIZNES
imageTitle
Kolejny z synów Zlatana idzie w jego ślady. "Pierwszy krok"
EUROSPORT
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
BIZNES
imageTitle
Czas wyłonić finalistów Scottish Open. Wielka szansa Allena
EUROSPORT
Kard. Grzegorz Ryś i ustępujący metropolita abp Marek Jędraszewski na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
Zabrzmiał dzwon Zygmunt. Kraków przywitał nowego metropolitę
Kraków
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
METEO
Kadr
Oscarowa rewolucja, reżyserski debiut Scarlett Johansson i gratka dla fanów Pink Floyd
KADR NA KINO
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie i kolędowanie. Ostatnia okazja w tym roku
WARSZAWA
Pożar hali w Stalowej Woli. Trwa dogaszanie, nie ma zagrożenia dla mieszkańców
Pożar hali w Stalowej Woli. Nowe informacje dla mieszkańców
Rzeszów
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły
Dariusz Gałązka
Kadr z filmu "Zabić Miss"
"To nie jest jakaś pieśń przeszłości". Może przytrafić się "każdemu i zawsze"
Polska
imageTitle
Joshua wyprowadził cios, influencer wylądował w szpitalu
EUROSPORT
2025-12-19T194308Z_2_LWD152219122025RP1_RTRWNEV_C_1522-UKRAINE-CRISIS-STRIKE-UGC-0008
Rosjanie ostrzelali most niedaleko Odessy. Jest nagranie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica