Świat

Ukraińcy nie chcą teraz wyborów. Wyniki badania

Wołodymyr Zełenski przed rozmowami w Berlinie
Zełenski: ważny sygnał dla Rosji, że wojnę trzeba kończyć
Źródło: Reuters/TVN24
Zaledwie co dziewiąty Ukrainiec opowiada się za przeprowadzeniem wyborów już teraz, przed zawieszeniem broni - takie są najnowsze wyniki badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Temat wyborów prezydenckich systematycznie poruszają propagandowe media w Rosji. Narrację Kremla, powielał także prezydent USA Donald Trump.
Kluczowe fakty:
  • Ukraińskie prawo zabrania przeprowadzania wyborów w czasie stanu wojennego. Ostatnio nalegał na to m.in. Donald Trump.
  • Wołodymyr Zełenski, który objął najwyższy urząd w kraju w maju 2019 roku, deklaruje, że jest gotowy na przeprowadzenie wyborów.
  • Większość respondentów w badaniu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii opowiedziała się za ich zorganizowaniem po ostatecznym porozumieniu pokojowym i całkowitym zakończeniu wojny.

Wołodymyrowi Zełenskiemu ufa 61 procent badanych Ukraińców, nie ufa - 32 procent. Siedem procent ankietowanych przyznało, że ma problem z odpowiedzią. Na początku października wskaźniki te były niemal identyczne - poinformował w poniedziałkowym sprawozdaniu Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Pracownia zapytała także Ukraińców, co myślą o przeprowadzeniu wyborów. Zaledwie dziewięć procent ankietowanych odpowiedziało, że wybory należy przeprowadzać "już teraz, przed zawieszeniem broni". We wrześniu wskaźnik ten wynosił 11 procent.

Co z demokracją w Ukrainie? Dlaczego od 2019 roku nie było tam wyborów
Jedna czwarta respondentów popiera pomysł przeprowadzenia wyborów po zawieszeniu broni i uzyskaniu gwarancji bezpieczeństwa. We wrześniu odsetek takich osób wynosił 22 procent.

Jednocześnie większość badanych - 57 procent - uważa, że wybory są możliwe dopiero po ostatecznym porozumieniu pokojowym i całkowitym zakończeniu wojny - podał Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26 listopada-13 grudnia.

Wołodymyr Zełenski jest prezydentem od maja 2019 roku
Wołodymyr Zełenski jest prezydentem od maja 2019 roku
Źródło: X / ZelenskyyUa

Szef pracowni, Anton Hruszecki, napisał w komentarzu do wyników, że większość Ukraińców nie chce wyborów przed zakończeniem działań wojennych.

Wybory możliwe za 60-90 dni. Zełenski stawia warunek
"Zaufanie do Wołodymyra Zełenskiego pozostaje wysokie i w oczach Ukraińców zachowuje on legitymację jako prezydent. Dlatego naleganie na to, aby w Ukrainie odbyły się wybory, jest krytycznie odbierane przez społeczeństwo i traktowane jako próba osłabienia kraju" - dodał Hruszecki.

Wywiad Trumpa i deklaracja Zełenskiego

We wtorek, 9 grudnia, prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Politico, że prezydent Ukrainy "musi zacząć akceptować" propozycje pokojowe, bo przegrywa wojnę. Dodał, że Zełenski "musi być realistą". - Zastanawiam się, jak dużo czasu minie, zanim przeprowadzą wybory. To demokracja. (...) Od dawna nie mieli wyborów. Tracą dużo ludzi - powiedział prezydent USA.

Trump podkreślił, że Ukraina mierzy się z "sytuacją (dotyczącą) ogromnej korupcji". Wyraził też przekonanie, że "jest to wojna, którą można zakończyć, lecz do tanga trzeba dwojga".

CZYTAJ: Trump mówi o Ukrainie. To samo głosi propaganda Kremla

W tym samym dniu Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów w kraju. Oznajmił, że jeśli Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa na ten okres, głosowanie mogłoby się odbyć za 60-90 dni.

Wybory w czasie stanu wojennego są zabronione przez ukraińskie prawo.

Wołodymyr Zełenski: jesteśmy otwarci na wybory
Źródło: TVN24

Teza rosyjskiej propagandy

Rosyjska propaganda od wielu miesięcy forsuje tezę o nielegalności Zełenskiego jako przywódcy. W maju zeszłego roku Władimir Putin oznajmił, że "legitymacja urzędującej głowy państwa ukraińskiego się zakończyła".

W czerwcu 2024 roku Putin powtórzył, że kadencja prezydenta Zełenskiego "wygasła, a wraz z nią jego legitymacja, której nie da się przywrócić żadnym sztuczkami".

Zełenski odpowiadał, że twierdzenia Putina jako "nielegalnego prezydenta Federacji Rosyjskiej" są "nudne".

OGLĄDAJ: Zełenski: Trump jest uwięziony w bańce dezinformacji
pc

Zełenski: Trump jest uwięziony w bańce dezinformacji

pc
Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: tvn24.pl, Radio Swoboda, PAP

Źródło zdjęcia głównego: X / ZelenskyyUa

TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieDonald TrumpUSAWładimir PutinWołodymyr Zełenski
