Świat Ukraina zdecydowała o miejscu budowy Panteonu Narodowego Oprac. Aleksandra Sapeta |

Ławra Peczerska po ataku sił rosyjskich Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Ukrainy zapowiedział utworzenie Panteonu Narodowego pod koniec czerwca. W tym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła odpowiednią ustawę.

O kolejnych szczegółach poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej po opracowaniu uchwały. "Dokument przewiduje: opracowanie koncepcji i struktury Panteonu przez UIPN, zapewnienie naukowo-metodycznego wsparcia procesu tworzenia Panteonu oraz określenie form upamiętnienia, przeprowadzenie dyskusji eksperckich i publicznych na tematy związane z utworzeniem i działalnością Panteonu" - napisał UIPN na Facebooku.

UIPN we współpracy z MSZ Ukrainy ma zapewnić weryfikację osób walczących o niepodległość Ukrainy i innych, które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i tożsamości Ukraińców - przekazał dalej instytut. Weryfikacja ma objąć także ich pochowanych poza granicami kraju członków rodzin, jeśli także w ich przypadku wskazane będzie przeniesienie szczątków do Panteonu.

Miejsce budowy Panteonu Narodowego w Ukrainie

Projekt architektoniczny na siedzibę obiektu zostanie przeprowadzony przez ukraińskie Ministerstwo Kultury, któremu podlega Narodowy Rezerwat Ławry Peczerskiej. Utworzenie, zagospodarowanie, utrzymanie Panteonu będzie finansowane ze środków budżetu państwa oraz z innych źródeł dopuszczonych przez prawo.

Ławra Peczerska to położony w Kijowie kompleks sakralny, jedno z najważniejszych miejsc prawosławia i obiekt o wyjątkowej wartości dla światowego dziedzictwa kultury.

Ławra Peczerska w Kijowie Źródło zdjęcia: Shutterstock

W połowie czerwca na tym terenie w płomieniach stanął klasztor - w trakcie intensywnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy.

Strażacy sprawdzają stan klasztoru Ławra Peczerska po rosyjskim ataku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego. Dyrekcja klasztoru informowała, że ikony i inne cenne dzieła udało się uratować.

Ławra Peczerska w ogniu po rosyjskim ataku Źródło zdjęcia: x.com/andrii_sybiha

Szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot, komentując uderzenie Moskwy, porównał, że dla Francuzów zniszczenie kijowskiego klasztoru "byłoby równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre-Dame czy (bazyliki św. Dionizego w) Saint-Denis".

W tle kryzys w relacjach polsko-ukraińskich

Decyzja w sprawie Panteonu Narodowego zapadła w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci, ostatnio poprzez nadanie przez Zełenskiego imienia "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

Zełenski, ogłaszając decyzję o budowie Panteonu Narodowego, podkreślił, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Deputowany Mykyta Poturajew, jeden z inicjatorów projektu ustawy, powiedział, że nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w Panteonie. Nie wykluczył jednak, że może być tam umieszczony na przykład Stepan Bandera - przywódca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Co zawiera projekt ustawy o Panteonie Narodowym?

Zgodnie z projektem ustawy w Panteonie będzie można uhonorować pamięć osób, które pełniły funkcje głów państwa lub stanowiska z nimi równorzędne w Rusi, Królestwie Rusi, Ukraińskim Państwie Kozackim (Wojsku Zaporoskim), Ukraińskiej Republice Ludowej, Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej, Państwie Ukraińskim oraz Karpackiej Ukrainie.

Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się "najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego".

Uhonorowani mogą być też prezydenci Ukrainy, z wyjątkiem tych, którzy zgodnie z konstytucją zostali usunięci z urzędu w drodze impeachmentu, oraz osoby, które pełniły funkcje naczelnych dowódców lub stanowiska z nimi równorzędne w siłach zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej (Ukraińskiej Armii Halickiej), organizacji obrony narodowej "Sicz Karpacka" oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Projekt ustawy przewiduje też możliwość uhonorowania naczelnych dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy z okresu wojny o niepodległość, a także osób, które wniosły historycznie istotny wkład w odzyskanie i odbudowę niepodległego państwa ukraińskiego, ochronę jego suwerenności i integralności terytorialnej, kształtowanie narodu ukraińskiego, rozwój wojska, kultury, sztuki, nauki, sportu, ukraińskiego języka literackiego, społeczeństwa obywatelskiego lub religii.

W Panteonie będą mogli zostać uhonorowani laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauki lub literatury, a także naukowcy i przedstawiciele kultury o światowej renomie, którzy byli obywatelami Ukrainy albo urodzili się lub mieszkali na terytorium Ukrainy, bądź których działalność była związana z Ukrainą.

W wyjątkowych przypadkach, gdy wraz z daną osobą pochowani są członkowie jej najbliższej rodziny (pierwszego stopnia pokrewieństwa), jej szczątki będą mogły zostać uroczyście przeniesione do Panteonu razem z nimi.

W maju władze ukraińskie sprowadziły do kraju i pochowały na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem prochy jednego z działaczy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Andrija Melnyka i jego małżonki.

OGLĄDAJ: Historia rzezi wołyńskiej, która dzieli Zobacz cały materiał