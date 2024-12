Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zniszczyła skład amunicji na poligonie Kadamowskim w obwodzie rostowskim. Do tego celu użyła dronów dalekiego zasięgu. Poligon ten jest jednym z największych w Rosji, a skład służył do zaopatrywania rosyjskich wojsk na froncie donieckim. Informację przekazała w środę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródło w SBU.

"SBU aktywnie demilitaryzuje rosyjskie tyły"

- Był to skład, którego wróg używał do zaopatrywania swoich wojsk działających w pobliżu Kramatorska (miasto we wschodniej Ukrainie, w obwodzie donieckim - red.). Dzięki wysiłkom SBU Rosjanie mają teraz poważne trudności logistyczne, które mają znaczący wpływ na ich zdolność do walki - przekazało źródło SBU.