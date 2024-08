"Największy atak powietrzny". Rosjanie odpalili setki rakiet i dronów

Rosjanie przypuścili w poniedziałek masowy atak na terytorium Ukrainy. Dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk przekazał, że okupanci wystrzelili w poniedziałek na Ukrainę 127 pocisków rakietowych i 109 dronów szturmowych, z czego 102 pociski i 99 bezzałogowych statków powietrznych zostało zestrzelonych. Nazwał to "największym atakiem powietrznym". Wołodymyr Zełenski powiedział, że Władimir Putin jest "chorą istotą", ale "robi to, na co pozwala mu świat".

W poniedziałek nad ranem Ukraina została zaatakowana przez rosyjskie lotnictwo strategiczne i drony. Na terenie całego kraju ogłoszono alarm powietrzny, władze apelowały do mieszkańców, by ukryli się w schronach. "Rosyjscy okupanci rozpoczęli zmasowany, połączony atak na krytyczną infrastrukturę Ukrainy, w tym sektor paliwowy i energetyczny kraju, wykorzystując różne rodzaje pocisków wystrzeliwanych z powietrza, lądu i morza" - czytamy w komunikacie.

Zełenski: Putin jest chory, ale robi to, na co pozwala świat

Zełenski ocenił, że poniedziałkowy atak potwierdził, że Putin jest "chorą istotą". "Putin sam siebie nie zdradzi: to chora istota, co dla wszystkich jest zrozumiałe od dawna. Zrozumiałe jest też jednak, że on może robić tylko to, na co pozwala mu świat. Słabość, niewystarczające decyzje, w odpowiedzi podsycają terror. I każdy przywódca, każdy nasz partner wie, jakie zdecydowane decyzje są potrzebne, aby zakończyć tę wojnę i zakończyć ją sprawiedliwie" – oświadczył.