Świat

Zmasowany atak na Kijów

Ukraina ataki 24.05.2026
Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jedna osoba zginęła
W nocy Rosja dokonała zmasowanego ataku na Kijów. Drony uderzyły między innymi w supermarket i blok mieszkalny. Co najmniej cztery osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych.

W niedzielę nad ranem w Kijowie słychać było serie głośnych eksplozji. Pojawiły się doniesienia wybuchach pocisków balistycznych, rakiet manewrujących i bezzałogowców.

Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał na Telegramie, że w jednej z dzielnic dron uderzył w supermarket, a w innej - w 14-piętrowy blok mieszkalny. Odłamki spadły też na dach 24-kondygnacyjnego wieżowca. Kliczko przekazał, że w wielu miejscach gaszone są pożary.

Początkowo informowano o tym, że zginęła jedna osoba. Przed godziną 8 rano czasu polskiego ukraińskie władze przekazały, że nie żyją cztery osoby. Dwie zginęły w stolicy, a dwie w obwodzie kijowskim.

Jak przekazują władze, 53 osoby zostały ranne. 44 w Kijowie, 9 w obwodzie kijowskim.

Reakcja polskiego dowództwa

W związku z atakiem na Ukrainę, polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy, że "zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji".

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. (...) Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - podało dowództwo.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - czytamy.

Operowanie lotnictwa zakończyło się po godzinie 5 rano.

Kosiniak-Kamysz o "niezwykle pracowitej nocy"

Przed godziną 8 rano minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że noc z soboty na niedzielę dla Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pilotów i sojuszników z NATO na wschodniej flance była "niezwykle pracowita".

"Zmasowany, wielogodzinny atak na Kijów, wiele osób rannych, zniszczone budynki i infrastruktura. Dziękuję naszym pilotom z Krzesin i francuskim pilotom pełniącym dyżur nad Litwą. Nasze systemy obserwacji i ostrzegania wspomagały w nocy holenderskie systemy obrony powietrznej" - poinformował.

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl


UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęKijów
Filip Czekała
