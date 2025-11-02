Rosjanie szturmują strategiczne miasto. "Ostatnia przeszkoda"

W rejonie Pokrowska toczą się zacięte walki Źródło: TVN24, Reuters

Kluczowe fakty: Zacięte walki o Pokrowsk trwają od ponad roku.

Pokrowsk jest przeszkodą dla sił rosyjskich na drodze do stworzenia przyczółka w celu przejęcia kluczowych miejscowości w kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu - Słowiańska i Kramatorska.

Resort obrony w Moskwie poinformował o okrążeniu grupy wojsk ukraińskich walczących o Pokrowsk i Myrnohrad.

Ukraińska sekcja BBC poinformowała w sobotę, że w rejon Pokrowska zostały wysłane siły specjalne wywiadu wojskowego z Kijowa. Ich zadaniem jest odzyskanie kontroli nad ważnymi szlakami logistycznymi, a także ochrona tych dróg.

BBC powołała się na źródła w armii ukraińskiej. Podała również, że operacją sił specjalnych w rejonie Pokrowska ma osobiście dowodzić szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow.

Wojska ukraińskie okrążone? Sprzeczne komunikaty

Pod koniec października ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało o okrążeniu grupy wojsk ukraińskich, walczących o Pokrowsk i Myrnohrad. Resort użył w komunikacie nazw tych miejscowości, obowiązujących jeszcze w czasach radzieckich - Krasnoarmiejsk i Dimitrow.

Informacje o okrążeniu zdementował naczelny dowódca armii ukraińskiej Ołeksandr Syrski. Przekazał w sobotnim wpisie w mediach społecznościowych, że w aglomeracjach Pokrowska i Myrnohradu siły ukraińskie powstrzymują kilkutysięczne oddziały przeciwnika, które próbują przedostać się do zabudowy mieszkalnej i przeciąć szlaki zaopatrzeniowe wojsk ukraińskich.

"Jednak nie ma otoczenia ani blokady tych miast, robimy wszystko, aby zapewnić logistykę" - napisał Syrski.

Ołeksandr Syrski w otoczeniu żołnierzy ukraińskich Źródło: Ołeksandr Syrski/Facebook

Ostatnia przeszkoda na drodze do stworzenia przyczółka

Pokrowsk pozostaje ostatnią przeszkodą dla sił rosyjskich na drodze do stworzenia przyczółka w celu przejęcia kluczowych miejscowości w kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu - Słowiańska i Kramatorska - skomentował sytuację na tym odcinku frontu niezależny rosyjski portal Ważnyje istorii.

Serwis przypomniał, że walki o Pokrowsk rozpoczęły się jeszcze w sierpniu 2024 roku, ale żołnierze rosyjscy byli w stanie zbliżyć się do miasta dopiero po prawie roku, pod koniec lipca 2025 roku.

Sytuacja "trudna i dynamiczna"

Dowództwo ukraińskiego 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Szturmowo-Desantowych, które walczy o Pokrowsk, poinformowało w sobotę, że "sytuacja w mieście jest trudna i dynamiczna".

"W wyniku udanych kontrdziałań ukraińscy żołnierze zdołali poprawić pozycję taktyczną w kilku kwartałach miasta. Zwiększamy liczbę grup szturmowych" - przekazano w informacji opublikowanej w mediach społecznościowych.

Walki w rejonie Pokrowska (16.10.2025) Źródło: Reuters

Aktualnie niemal cały Pokrowsk pozostaje tak zwaną szarą strefą, czyli obszarem, gdzie toczą się walki. Rosyjska armia prowadzi działania ofensywne na północ od Pokrowska i Myrnohrada, dążąc do zamknięcia jednostek ukraińskich w okrążeniu.

W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że armia rosyjska skoncentrowała na kierunku pokrowskim 170 tysięcy wrogich żołnierzy. - To bardzo dużo - stwierdził Zełenski.

