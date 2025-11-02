Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosjanie szturmują strategiczne miasto. "Ostatnia przeszkoda"

Pokrowsk, Ukraina
W rejonie Pokrowska toczą się zacięte walki
Źródło: TVN24, Reuters
Siły specjalne wywiadu wojskowego Ukrainy zostały wysłane w rejon Pokrowska - podała BBC. Ich zadaniem jest odzyskanie kontroli nad ważnymi szlakami logistycznymi. Armia rosyjska skoncentrowała w pobliżu miasta, uznawanego za ważny hub zaopatrzeniowy i transportowy sił ukraińskich w Donbasie, 170 tysięcy żołnierzy.
Kluczowe fakty:
  • Zacięte walki o Pokrowsk trwają od ponad roku.
  • Pokrowsk jest przeszkodą dla sił rosyjskich na drodze do stworzenia przyczółka w celu przejęcia kluczowych miejscowości w kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu - Słowiańska i Kramatorska.
  • Resort obrony w Moskwie poinformował o okrążeniu grupy wojsk ukraińskich walczących o Pokrowsk i Myrnohrad.

Ukraińska sekcja BBC poinformowała w sobotę, że w rejon Pokrowska zostały wysłane siły specjalne wywiadu wojskowego z Kijowa. Ich zadaniem jest odzyskanie kontroli nad ważnymi szlakami logistycznymi, a także ochrona tych dróg.

BBC powołała się na źródła w armii ukraińskiej. Podała również, że operacją sił specjalnych w rejonie Pokrowska ma osobiście dowodzić szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow.

Wojska ukraińskie okrążone? Sprzeczne komunikaty

Pod koniec października ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało o okrążeniu grupy wojsk ukraińskich, walczących o Pokrowsk i Myrnohrad. Resort użył w komunikacie nazw tych miejscowości, obowiązujących jeszcze w czasach radzieckich - Krasnoarmiejsk i Dimitrow.

Rosyjskie wojska okrążone. "Kocioł" w strategicznym miejscu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjskie wojska okrążone. "Kocioł" w strategicznym miejscu

Informacje o okrążeniu zdementował naczelny dowódca armii ukraińskiej Ołeksandr Syrski. Przekazał w sobotnim wpisie w mediach społecznościowych, że w aglomeracjach Pokrowska i Myrnohradu siły ukraińskie powstrzymują kilkutysięczne oddziały przeciwnika, które próbują przedostać się do zabudowy mieszkalnej i przeciąć szlaki zaopatrzeniowe wojsk ukraińskich.

"Jednak nie ma otoczenia ani blokady tych miast, robimy wszystko, aby zapewnić logistykę" - napisał Syrski.

Ołeksandr Syrski w otoczeniu żołnierzy ukraińskich
Ołeksandr Syrski w otoczeniu żołnierzy ukraińskich
Źródło: Ołeksandr Syrski/Facebook

Ostatnia przeszkoda na drodze do stworzenia przyczółka

Pokrowsk pozostaje ostatnią przeszkodą dla sił rosyjskich na drodze do stworzenia przyczółka w celu przejęcia kluczowych miejscowości w kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu - Słowiańska i Kramatorska - skomentował sytuację na tym odcinku frontu niezależny rosyjski portal Ważnyje istorii.

Serwis przypomniał, że walki o Pokrowsk rozpoczęły się jeszcze w sierpniu 2024 roku, ale żołnierze rosyjscy byli w stanie zbliżyć się do miasta dopiero po prawie roku, pod koniec lipca 2025 roku.

Sytuacja "trudna i dynamiczna"

Dowództwo ukraińskiego 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Szturmowo-Desantowych, które walczy o Pokrowsk, poinformowało w sobotę, że "sytuacja w mieście jest trudna i dynamiczna".

"W wyniku udanych kontrdziałań ukraińscy żołnierze zdołali poprawić pozycję taktyczną w kilku kwartałach miasta. Zwiększamy liczbę grup szturmowych" - przekazano w informacji opublikowanej w mediach społecznościowych.

Walki w rejonie Pokrowska (16.10.2025)
Źródło: Reuters

Aktualnie niemal cały Pokrowsk pozostaje tak zwaną szarą strefą, czyli obszarem, gdzie toczą się walki.  Rosyjska armia prowadzi działania ofensywne na północ od Pokrowska i Myrnohrada, dążąc do zamknięcia jednostek ukraińskich w okrążeniu.

W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że armia rosyjska skoncentrowała na kierunku pokrowskim 170 tysięcy wrogich żołnierzy. - To bardzo dużo - stwierdził Zełenski.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
02 1045 kawa cl-0001

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

02 1045 kawa cl-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, tas/lulu

Źródło: PAP, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
imageTitle
Co z Lewandowskim? Przewidywany skład Barcelony
EUROSPORT
Wbił się w bramownicę
Pijany kierowca tira staranował bramownicę przy centrum handlowym
Lublin
Zaplanuj długie życie
44 diagnozy dziennie. "Trwa epidemia tego nowotworu"
Zdrowie
Sygnalizacja świetlna (zdjęcie ilustracyjne)
Nie mieli pieniędzy na wódkę. Wyjęli baterie z sygnalizatorów i sprzedali na złom
WARSZAWA
imageTitle
Huknął nie do obrony. Fantastyczny gol Messiego
EUROSPORT
Kukułka zwyczajna
Sensacja w Nowym Jorku. "Viralowe szaleństwo"
METEO
Haker Pegasus
Kolejny atak hakerów, mają dane klientów. "Sytuacja bardzo poważna"
BIZNES
CMAT na portugalskim festiwalu NOS Alive w 2025 roku
Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? Kim jest CMAT?
Martyna Nowosielska-Krassowska
Sołtys i radni walczą o poprawę bezpieczeństwa we wsi
"Tu giną nasi ludzie, nasi znajomi"
Michał Malinowski
hong kong shutterstock_2445844219
"Nawiedzone" mieszkania na sprzedaż. "Zniżki są znaczne"
BIZNES
Bielsko-Biała
Prawie 20 stopni w dzień, ponad 10 w nocy. Ciepło we Wszystkich Świętych
METEO
Plac zabaw w parku Ujazdowskim został otwarty
Dzieci kochają ten plac zabaw. Będzie otwarty także zimą
Piotr Bakalarski
imageTitle
Rozstanie u Yamala. "Żadna zdrada"
EUROSPORT
Rosyjski system rakietowy przeciwlotniczy Buk-M2E w trakcie ćwiczeń wenezuelskiego wojska
Rozmieścili rosyjski system rakietowy. Nie wiadomo, jak i kiedy tam dotarł
Świat
Berlin, Niemcy
Niemcy patrzą z zazdrością. "Potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie"
BIZNES
Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Owady jak detektywi. "Potrafią wyczuć ciało z 30 metrów"
METEO
imageTitle
Emocjonująca końcówka. Ratowali się cwaną zagrywką
EUROSPORT
Meksyk pożar sklepu
Dziesiątki ofiar po pożarze w sklepie. "Niestety wśród nich są dzieci"
Świat
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
BIZNES
Pasażerowie pociągu jadącego do Londynu zostali zaatakowani nożem
Najpierw myśleli, że to żart na Halloween. Potworny atak w pociągu
Świat
Flota cieni
"Bałtycka Warta" powstrzymała Rosjan na Bałtyku
Świat
Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Kolejne kroki w sprawie ekshumacji w Ukrainie
Polska
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
METEO
Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
"Pomoc nie nadeszła", "chaos totalny". Życie po huraganie
Świat
Malediwy
Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary
Świat
Samochód Stephanie Land
"Nie sądzę, żeby ktoś z radością wybierał takie życie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Ludzie uczcili pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie 16 minutami ciszy
Tysiące ludzi i szesnaście minut ciszy. Uczcili pierwszą rocznicę tragedii
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Zamknięto najgłośniejszy skandal igrzysk w Pekinie
EUROSPORT
moskwa noc shutterstock_1850694631
Dowódca zapowiada blackouty w Rosji. "To nic strasznego. Dacie radę"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica