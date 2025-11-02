Rosjanie szturmują strategiczne miasto. "Ostatnia przeszkoda"

- Zacięte walki o Pokrowsk trwają od ponad roku.
- Pokrowsk jest przeszkodą dla sił rosyjskich na drodze do stworzenia przyczółka w celu przejęcia kluczowych miejscowości w kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu - Słowiańska i Kramatorska.
- Resort obrony w Moskwie poinformował o okrążeniu grupy wojsk ukraińskich walczących o Pokrowsk i Myrnohrad.
Ukraińska sekcja BBC poinformowała w sobotę, że w rejon Pokrowska zostały wysłane siły specjalne wywiadu wojskowego z Kijowa. Ich zadaniem jest odzyskanie kontroli nad ważnymi szlakami logistycznymi, a także ochrona tych dróg.
BBC powołała się na źródła w armii ukraińskiej. Podała również, że operacją sił specjalnych w rejonie Pokrowska ma osobiście dowodzić szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow.
Wojska ukraińskie okrążone? Sprzeczne komunikaty
Pod koniec października ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało o okrążeniu grupy wojsk ukraińskich, walczących o Pokrowsk i Myrnohrad. Resort użył w komunikacie nazw tych miejscowości, obowiązujących jeszcze w czasach radzieckich - Krasnoarmiejsk i Dimitrow.
Informacje o okrążeniu zdementował naczelny dowódca armii ukraińskiej Ołeksandr Syrski. Przekazał w sobotnim wpisie w mediach społecznościowych, że w aglomeracjach Pokrowska i Myrnohradu siły ukraińskie powstrzymują kilkutysięczne oddziały przeciwnika, które próbują przedostać się do zabudowy mieszkalnej i przeciąć szlaki zaopatrzeniowe wojsk ukraińskich.
"Jednak nie ma otoczenia ani blokady tych miast, robimy wszystko, aby zapewnić logistykę" - napisał Syrski.
Ostatnia przeszkoda na drodze do stworzenia przyczółka
Pokrowsk pozostaje ostatnią przeszkodą dla sił rosyjskich na drodze do stworzenia przyczółka w celu przejęcia kluczowych miejscowości w kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu - Słowiańska i Kramatorska - skomentował sytuację na tym odcinku frontu niezależny rosyjski portal Ważnyje istorii.
Serwis przypomniał, że walki o Pokrowsk rozpoczęły się jeszcze w sierpniu 2024 roku, ale żołnierze rosyjscy byli w stanie zbliżyć się do miasta dopiero po prawie roku, pod koniec lipca 2025 roku.
Sytuacja "trudna i dynamiczna"
Dowództwo ukraińskiego 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Szturmowo-Desantowych, które walczy o Pokrowsk, poinformowało w sobotę, że "sytuacja w mieście jest trudna i dynamiczna".
"W wyniku udanych kontrdziałań ukraińscy żołnierze zdołali poprawić pozycję taktyczną w kilku kwartałach miasta. Zwiększamy liczbę grup szturmowych" - przekazano w informacji opublikowanej w mediach społecznościowych.
Aktualnie niemal cały Pokrowsk pozostaje tak zwaną szarą strefą, czyli obszarem, gdzie toczą się walki. Rosyjska armia prowadzi działania ofensywne na północ od Pokrowska i Myrnohrada, dążąc do zamknięcia jednostek ukraińskich w okrążeniu.
W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że armia rosyjska skoncentrowała na kierunku pokrowskim 170 tysięcy wrogich żołnierzy. - To bardzo dużo - stwierdził Zełenski.
Autorka/Autor: kgr, tas/lulu
Źródło: PAP, BBC, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters