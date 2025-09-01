Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zbrodnia we Lwowie. "Widać rosyjski ślad"

Andrij Parubij
Ołeh Biłecki o zabójstwie ukraińskiego polityka Andrija Parubija
Źródło: TVN24
Wiemy, że ten zbrodniczy czyn nie był przypadkowy. Widać w nim rosyjski ślad - przekazał komendant ukraińskiej policji. Odniósł się do zabójstwa byłego przewodniczącego parlamentu Ukrainy Andrija Parubija. Zginął w sobotę na ulicy we Lwowie.
Kluczowe fakty:
  • 54-letni Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę przed swoim domem. Sprawca, przebrany za kuriera firmy dostawczej, oddał w jego kierunku osiem strzałów.
  • W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że podejrzany o zabójstwo został zatrzymany.
  • Komendant ukraińskiej policji przekazał nowe informacje na temat zabójstwa.

"Wiemy, że ten zbrodniczy czyn nie był przypadkowy. Widać w nim rosyjski ślad. Każdy odpowie przed prawem" - napisał komendant ukraińskiej policji Iwan Wyhiwski w mediach społecznościowych.

Wyhiwski oświadczył, że zabójca długo przygotowywał się do zamachu, lecz mimo to został zatrzymany w 36 godzin po ataku na polityka.

Andrij Parubij
Andrij Parubij
Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

Sprawca "próbował zatrzeć ślady"

"30 sierpnia w dzielnicy Sychów we Lwowie zamaskował się jako kurier i w biały dzień otworzył ogień do polityka. Osiem strzałów. Chłodna brutalność. Upewnił się nawet, że ofiara nie żyje. Potem próbował zatrzeć ślady - przebrał się, pozbył się broni, próbował ukrywać się w obwodzie chmielnickim" - podkreślił.

Komendant policji zapewnił, że przeciwko sprawcy zebrano wszystkie "niezbędne dowody".

parubij_nowe2
Zabójstwo Andrija Parubja. Napastnik szedł za nim chodnikiem
Źródło: X/UPUKNEWS1

54-letni Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę w godzinach porannych przed swoim domem przez nieznanego sprawcę, który poruszał się rowerem elektrycznym, udając kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka, który zginął na miejscu, zabójca oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że podejrzany o zabójstwo został zatrzymany w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju.

Kim był Andrij Parubij

Andrij Parubij urodził się w mieście Szeptycki (dawniej Krystynopol i Czerwonogród) w obwodzie lwowskim. Karierę polityczną rozpoczął w Radzie Obwodowej we Lwowie, gdzie był deputowanym, a następnie został jej wiceprzewodniczącym.

Podczas rewolucji godności z lat 2013-2014 był jej aktywnym uczestnikiem, pełnił funkcję faktycznego komendanta i lidera miasteczka namiotowego oraz dowódcy oddziałów Samoobrony Majdanu. W 2014 roku został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, jednak na tym stanowisku pracował krócej niż pół roku.

Szokujące zabójstwo we Lwowie. Zełenski: zatrzymano podejrzanego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szokujące zabójstwo we Lwowie. Zełenski: zatrzymano podejrzanego

W 2016 roku Parubij został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu). Pełnił tę funkcję do 28 sierpnia 2019 roku. Był jednym z głównych orędowników ustawy "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego", uchwalonej w kwietniu 2019 roku.

Parubij zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaMorderstwo
Czytaj także:
Danuta Wałęsa
Danuta Wałęsa skontrolowana przez funkcjonariusza. SOP: przeprosiliśmy
Polska
imageTitle
Najlepszego napastnika Legii czeka długa przerwa
EUROSPORT
Tiramisu
Poszukiwani testerzy tiramisu. Te warunki trzeba spełnić
Ciekawostki
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Nowy rok szkolny rozpoczęty. Najważniejsze daty
BIZNES
USA. Deportacja migrantów z Gwatemali, styczeń 2025
Wstrzymana deportacja setek dzieci. Sędzię obudzono o wpół do trzeciej nad ranem
Świat
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Huśtawka, która zatrzymała się w połowie". Spadki na rynku mieszkań
BIZNES
Donald Tusk
Obraźliwe hasła na Westerplatte. "Polskie piekiełko" nawet w ważną rocznicę
Polska
Myślibórz. Stracił prawo jazdy
Pospieszył koleżance z pomocą, stracił prawo jazdy
Szczecin
imageTitle
Niezniszczalny. 14. w karierze ćwierćfinał Djokovicia w Nowym Jorku
EUROSPORT
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Wyciek instrukcji w "wyjątkowo ważnej sprawie". "Skrajna nieodpowiedzialność"
Polska
25901032
Nawrocki spotkał się z Tuskiem. Rozmowa "w cztery oczy"
Polska
Marcin Kędryna - Marcin Mastalerek
Rękoczyny w pałacu? Mastalerek: można wymyślać, ale są granice
Polska
Helenów Pierwszy. Kobieta i jej córki znalezione w szambie, nie żyją
Kobieta i jej córki znalezione w szambie. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Poznań
Afganistan
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Już ponad 800 ofiar śmiertelnych
METEO
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent i pierwsza dama w mazowieckiej podstawówce
WARSZAWA
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
Dane z przemysłu. "Tempo spadku było marginalne"
BIZNES
Warszawa
Tak rośnie polska gospodarka
BIZNES
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0014
To "historia o tym, jak nie zauważyliśmy problemu". Finał był tragiczny
Polska
Mierzawa. wypadek
Wakacje na polskich drogach. Zginęło 347 osób
Polska
shutterstock_441538252
Dziś ma dojść do eksmisji słynnej kawiarni
Kultura i styl
Susza w Korei Poudniowej
Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej
METEO
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
WARSZAWA
Atak na kierowcę autobusu MPK Wrocław
"Bez najmniejszego powodu wyciągnął kierowcę siłą z kabiny autobusu" i "zaczął zadawać ciosy"
Wrocław
Gdańsk w nocy
Kolejne miasto bez nocnej sprzedaży alkoholu
Trójmiasto
imageTitle
Rusza zgrupowanie kadry. O której dziś konferencja z udziałem Lewandowskiego?
EUROSPORT
imageTitle
Polak z listy rezerwowej w 1/8 finału US Open. Po niesamowitym meczu
EUROSPORT
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Powrót burz i ulew. Gdzie i kiedy się ich spodziewać
METEO
Media: Rząd Iranu chce wprowadzić zakaz przedłużania rzęs i paznokci
Zakaz dla branży beauty. Wchodzą nowe przepisy
BIZNES
Nowa Zelandia. Policja wierzy, że nagranie z monitoringu przedstawia zaginionego mężczyznę
Ukrywa się z dziećmi od czterech lat. Zdaniem policji widać go na tym nagraniu
Świat
imageTitle
Wielki wyczyn gwiazdora NBA. Dołączył do Kukoca i Ponitki
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica