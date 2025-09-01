Zbrodnia we Lwowie. "Widać rosyjski ślad"

Ołeh Biłecki o zabójstwie ukraińskiego polityka Andrija Parubija Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: 54-letni Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę przed swoim domem. Sprawca, przebrany za kuriera firmy dostawczej, oddał w jego kierunku osiem strzałów.

W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że podejrzany o zabójstwo został zatrzymany.

Komendant ukraińskiej policji przekazał nowe informacje na temat zabójstwa.

"Wiemy, że ten zbrodniczy czyn nie był przypadkowy. Widać w nim rosyjski ślad. Każdy odpowie przed prawem" - napisał komendant ukraińskiej policji Iwan Wyhiwski w mediach społecznościowych.

Wyhiwski oświadczył, że zabójca długo przygotowywał się do zamachu, lecz mimo to został zatrzymany w 36 godzin po ataku na polityka.

Andrij Parubij Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

Sprawca "próbował zatrzeć ślady"

"30 sierpnia w dzielnicy Sychów we Lwowie zamaskował się jako kurier i w biały dzień otworzył ogień do polityka. Osiem strzałów. Chłodna brutalność. Upewnił się nawet, że ofiara nie żyje. Potem próbował zatrzeć ślady - przebrał się, pozbył się broni, próbował ukrywać się w obwodzie chmielnickim" - podkreślił.

Komendant policji zapewnił, że przeciwko sprawcy zebrano wszystkie "niezbędne dowody".

Zabójstwo Andrija Parubja. Napastnik szedł za nim chodnikiem Źródło: X/UPUKNEWS1

54-letni Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę w godzinach porannych przed swoim domem przez nieznanego sprawcę, który poruszał się rowerem elektrycznym, udając kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka, który zginął na miejscu, zabójca oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że podejrzany o zabójstwo został zatrzymany w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju.

Kim był Andrij Parubij

Andrij Parubij urodził się w mieście Szeptycki (dawniej Krystynopol i Czerwonogród) w obwodzie lwowskim. Karierę polityczną rozpoczął w Radzie Obwodowej we Lwowie, gdzie był deputowanym, a następnie został jej wiceprzewodniczącym.

Podczas rewolucji godności z lat 2013-2014 był jej aktywnym uczestnikiem, pełnił funkcję faktycznego komendanta i lidera miasteczka namiotowego oraz dowódcy oddziałów Samoobrony Majdanu. W 2014 roku został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, jednak na tym stanowisku pracował krócej niż pół roku.

W 2016 roku Parubij został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu). Pełnił tę funkcję do 28 sierpnia 2019 roku. Był jednym z głównych orędowników ustawy "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego", uchwalonej w kwietniu 2019 roku.

Parubij zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD