Świat

Storm Shadow "pokonały rosyjski system obrony". Zmasowany atak na ważny zakład chemiczny

Rakieta Storm Shadow (zdjęcie ilustracyjne)
Ukraiński Su-24 z pociskami Storm Shadow
Źródło: Siły Powietrzne Ukrainy/Telegram. Nagranie bez dźwięku
Wojska ukraińskie zaatakowały we wtorek zakład chemiczny w obwodzie briańskim w Rosji - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W akcji użyto do niej precyzyjnych pocisków Storm Shadow. Jak podkreślił sztab, zaatakowana fabryka była ważnym elementem rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

"21 października 2025 r. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy, we współpracy z Siłami Lądowymi, Siłami Morskimi i innymi komponentami (armii), zaatakowały zakład chemiczny w (obwodzie briańskim). Zmasowany, połączony atak rakietowo-lotniczy został przeprowadzony m.in. przy użyciu rakiet powietrznych Storm Shadow, które pokonały rosyjski system obrony przeciwlotniczej" - napisał we wtorek w nocy w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

Podkreślił, że zaatakowane zakłady są ważnym przedsiębiorstwem rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Fabryka ta produkuje proch, materiały wybuchowe i komponenty do paliwa rakietowego, w szczególności do amunicji i rakiet, które Rosja wykorzystuje do ostrzeliwania terytorium Ukrainy.

Źródło: Google Maps

Co potrafi Storm Shadow

Sztab podziękował krajom partnerskim za konsekwentne wspieranie Ukrainy w odpieraniu rosyjskich najeźdźców. "Siły zbrojne Ukrainy nadal przeprowadzają ataki na strategiczne obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego na terytorium Federacji Rosyjskiej, osłabiając potencjał ofensywny kraju-agresora" - napisano.

Według agencji Bloomberga Ukraina po raz pierwszy ostrzelała cele w Rosji brytyjskimi pociskami dalekiego zasięgu Storm Shadow w listopadzie 2024 r.

Rakieta Storm Shadow (zdjęcie ilustracyjne)
Rakieta Storm Shadow (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: MALCOLM PARK/PAP/EPA

Storm Shadow to pociski manewrujące o zasięgu około 250-300 km, wystrzeliwane z samolotów. Broń ta charakteryzuje się wysoką celnością. Pocisk jest wyposażony w rozwiązanie techniczne, które samo naprowadza na cel i omija przeszkody terenowe dzięki wbudowanemu systemowi GPS.

pc

Autorka/Autor: akr/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MALCOLM PARK/PAP/EPA

UkrainaRosjaWojna w UkrainieAtak Rosji na UkrainęKonflikt Rosja - Ukraina
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica