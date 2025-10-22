Storm Shadow "pokonały rosyjski system obrony". Zmasowany atak na ważny zakład chemiczny

Ukraiński Su-24 z pociskami Storm Shadow Źródło: Siły Powietrzne Ukrainy/Telegram. Nagranie bez dźwięku

"21 października 2025 r. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy, we współpracy z Siłami Lądowymi, Siłami Morskimi i innymi komponentami (armii), zaatakowały zakład chemiczny w (obwodzie briańskim). Zmasowany, połączony atak rakietowo-lotniczy został przeprowadzony m.in. przy użyciu rakiet powietrznych Storm Shadow, które pokonały rosyjski system obrony przeciwlotniczej" - napisał we wtorek w nocy w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

Podkreślił, że zaatakowane zakłady są ważnym przedsiębiorstwem rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Fabryka ta produkuje proch, materiały wybuchowe i komponenty do paliwa rakietowego, w szczególności do amunicji i rakiet, które Rosja wykorzystuje do ostrzeliwania terytorium Ukrainy.

Co potrafi Storm Shadow

Sztab podziękował krajom partnerskim za konsekwentne wspieranie Ukrainy w odpieraniu rosyjskich najeźdźców. "Siły zbrojne Ukrainy nadal przeprowadzają ataki na strategiczne obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego na terytorium Federacji Rosyjskiej, osłabiając potencjał ofensywny kraju-agresora" - napisano.

Według agencji Bloomberga Ukraina po raz pierwszy ostrzelała cele w Rosji brytyjskimi pociskami dalekiego zasięgu Storm Shadow w listopadzie 2024 r.

Storm Shadow to pociski manewrujące o zasięgu około 250-300 km, wystrzeliwane z samolotów. Broń ta charakteryzuje się wysoką celnością. Pocisk jest wyposażony w rozwiązanie techniczne, które samo naprowadza na cel i omija przeszkody terenowe dzięki wbudowanemu systemowi GPS.

