Po wybuchu w bloku los dwóch osób był nieznany. W nocy ich ciała wydobyto spod gruzów

Liczba ofiar niedzielnego wybuchu w bloku w Kijowie wzrosła do pięciu. W nocy z poniedziałku na wtorek ratownicy wydobyli spod gruzów ciała dwóch poszukiwanych mężczyzn. Budynek prawdopodobnie zostanie rozebrany.

Jak podała we wtorkowym komunikacie ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych, zwłoki dwóch mężczyzn, w wieku 44 i 53 lat, zostały wydobyte spod gruzów w nocy z poniedziałku na wtorek. Ratownicy znaleźli ciało 44-letniego mężczyzny niedługo po północy, 53-letniego - po godzinie 3. Służby przekazały, że pod gruzami bloku, w którym doszło do wybuchu, nie ma już ludzi.