Świat

Wrócił z rosyjskiej niewoli trzy lata po swoim pogrzebie

Nazar Daletski został uznany za zmarłego. Miał zginąć po tym, jak konwój samochodów, którym miał jechać, został ostrzelany w obwodzie donieckim. W rzeczywistości przebywał w rosyjskiej niewoli.

Sprawę ukraińskiego żołnierza opisał brytyjski "The Guardian". Nazar Daletski w lutym 2022 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, zgłosił się na ochotnika do miejscowej jednostki wojskowej. 

W Wielkanoc opuścił Wielki Doroszów i wyruszył na front do Donbasu. Codziennie dzwonił do matki z krótkim meldunkiem, że żyje. W kolejnych dniach mówił, że ​​sytuacja robi się napięta. Dwa tygodnie po Wielkanocy nie zadzwonił o zwykłej porze, a dopiero około północy. W słuchawce pani Natalia nie usłyszała syna, a inny męski głos mówiący: "Twój syn został wzięty do niewoli".

Miał zginąć pod Donieckiem

Matka różnymi kanałami próbowała ustalić, gdzie przebywa jej syn. Bezskutecznie. Aż w maju 2023 roku, odebrała telefon od urzędniczki z Charkowa, że jej syn nie żyje. Jak przekazała, zginął we wrześniu 2022 roku, w swoje 44. urodziny. Miał nie przeżyć ataku na konwój samochodów w obwodzie donieckim. Jak wobec informacji o trafieniu do niewoli miał trafić do konwoju? Tego nikt nie potrafił jej powiedzieć. Matkę przekonywano, że DNA jednoznacznie wskazuje, że to jej syn.

Wrócili z rosyjskiej niewoli. "Koszmar. Chłopcy wokół mnie umierali"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wrócili z rosyjskiej niewoli. "Koszmar. Chłopcy wokół mnie umierali"

Był pogrzeb, dostał pośmiertne odznaczenie

Jego szczątki ściągnięto do Wielkiego Doroszowa. Były przeniesione w dwóch workach, które w trumnie nakryto mundurem wojskowym. Natalia włożyła do środka rzeczy Nazara. - Włożyłam do niego dres, elegancką kurtkę i ładne buty… i dałam mu coś do jedzenia. Myślałam, że ten biedny chłopiec był więziony, pewnie był głodny. Włożyłam ciasteczka, czekoladki i takie tam – opowiedziała kobieta dziennikarzowi "Guardiana".

Po pogrzebie rozdała ubrania i rzeczy osobiste po synu jego przyjaciołom i krewnym. Rok później, w maju 2024 roku, otrzymała dokument podpisany przez dowódcę armii ukraińskiej Ołeksandra Syrksyja, przyznający Nazarowi pośmiertne odznaczenie wojskowe.

Widzieli go żywego

We wrześniu 2025 roku Natalię odwiedziła siostrzenica. Poprosiła ją, by usiadła i przygotowała się na wieści. Powiedziała, że ​​dwóch jeńców wojennych wróciło z Rosji i oboje twierdzili, że widzieli Nazara żywego w zeszłym roku. - Płakałam z radości, krzyczałam, ale myślałam, że dopóki nie usłyszę jego głosu, nie uwierzę - powiedziała "Guardianowi".

Na początku roku potwierdziło jej to ukraińskie centrum koordynacyjne do spraw jeńców wojennych. W lutym poinformowano kobietę, że jej syn ma zostać włączony do wymiany. Kolejnego dnia, już po przekroczeniu granicy rosyjsko-ukraińskiej, odebrała telefon od syna.

Nagrano jego rozmowę z matką

Rozmowę matki z synem zarejestrowano na pełnym emocji nagraniu. - Boże, jak długo na ciebie czekałam, moje drogie dziecko – powiedziała, z mieszaniną szoku i radości. - Masz ręce, nogi? Wszystko na swoim miejscu? - pytała.

Nazar nie miał pojęcia, że ​​jego rodzina przez ostatnie trzy lata myślała, że ​​nie żyje. Gdy wolontariusze, którzy spotkali go po wyjściu z autobusu, próbowali wyjaśnić mu sytuację, zrozumiał, że to jego matka zmarła, gdy był w niewoli.

Meżczyzna nadal nie spotkał się z matką. Przebywa obecnie w ośrodku rehabilitacyjnym w innym regionie Ukrainy. Rozmawiają ze sobą przez telefon przynajmniej raz dziennie. Mężczyzna nie wspomina o tym, co wydarzyło się w więzieniu.

Jak dotąd nie ustalono, czyje szczątki pochowano w trumnie, w której miał znajdować się Nazar. Ciało żołnierza zostało ekshumowane i wysłane do laboratorium do powtórnych badań.

OGLĄDAJ: Ukraina: wróg ukryty w lesie
pc

Ukraina: wróg ukryty w lesie

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czekała /akw

Źródło: "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Ukrinform/X

Czytaj także:
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
WARSZAWA
Modżtaba Chamenei
Trump o najwyższym przywódcy Iranu: nie wiemy, czy żyje
Świat
shutterstock_2506976947
LOT przedłużył zawieszenie lotów. Chodzi o cztery kierunki
BIZNES
Sąd Najwyższy
Będzie opinia TSUE w sprawie polskiego Sądu Najwyższego
Świat
Skradzione diamenty mają być warte nawet cztery miliony złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Inwestycje w diamenty. 192 osoby straciły blisko 33 miliony złotych
Lublin
Plakaty wyborcze Fideszu
"Całe Węgry są oklejone plakatami, które straszą"
Świat
Produkcja amunicji kalibru 155 mm w Zakładach Chemicznych "Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Kluczowa dla NATO polska fabryka podwoi produkcję
BIZNES
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
WARSZAWA
W Missouri wiatr zmiótł stodołę z osłami
Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu
METEO
pap_20251023_2JD
Trump: szefowa personelu Białego Domu ma nowotwór
Świat
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych
Na przejściu dla pieszych potrąciła kobietę
Lublin
35-latek usłyszał zarzut oszustwa
Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol
WARSZAWA
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Budżet pod kreską. Nowe dane o deficycie
BIZNES
Przemysław Czarnek pokazuje projekt uchwały w sprawie systemu ETS
Czarnek mówi, jak wypowie ETS. "Prawo europejskie nie zna tego typu wychodzenia"
Michał Istel
imageTitle
Najwyższa kara w historii polskiej piłki
EUROSPORT
imageTitle
O'Sullivan odszedł od stołu kilka minut po rozpoczęciu meczu
EUROSPORT
Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
WARSZAWA
Oskarżeni przed sądem
Prokuratura cofnęła apelację, aktywiści prawomocnie uniewinnieni
Białystok
Dniestr w Mołdawii
Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego
METEO
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Węgierski ekspert miał zbadać rurociąg. Odmówił w obawie przed poborem
BIZNES
Sean Penn i Wołodymyr Zełenski
Sean Penn nie odebrał Oscara, jest w Ukrainie
Świat
shutterstock_2641583929
Związkowcy dopięli swego. Będą podwyżki w ochronie zdrowia w lipcu
Zdrowie
Radosław Sikorski
Sikorski: rozważymy z uwagi na szacunek i sympatię
Polska
Mróz, przymrozek
"Rozerwany front", zimowe opady i lekki mróz nocami. Pogoda
METEO
złoto
NBP podał dane dotyczące złota
BIZNES
Żandarmeria Wojskowa
Złamane drzewo, obok szczątki niezidentyfikowanego obiektu
Lublin
Zderzenie z karetką na Mokotowie
Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale
WARSZAWA
Unia Europejska flagi
Unia Europejska nałożyła sankcje na firmy z Chin i Iranu
BIZNES
Julia Wieniawa, aktorka i piosenkarka
Julia Wieniawa o diagnozie ADHD. Psychiatra: nie ma takich wytycznych
Zuzanna Kuffel
33-latek zmarł w komendzie policji
33-latek zmarł w komendzie policji, dwaj funkcjonariusze skazani
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica