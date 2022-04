Wołodymyr Zełenski: sercem tej wojny jest w tej chwili Mariupol

Powstrzymanie agresji Moskwy jest niezbędne dla bezpieczeństwa wszystkich demokracji - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla agencji Associated Press. Ukraiński przywódca przyznał także, że niektóre rodzaje broni od partnerów zachodnich Ukraina otrzymała "za późno". Fragmenty rozmowy zostały zamieszczone w niedzielę na profilu Zełenskiego na Facebooku.

- To, co oni (partnerzy Ukrainy) przysyłają, dla niektórych rodzajów broni jest za późno - powiedział Wołodymyr Zełenski. Podał przykład oblężonego Mariupola, gdzie - jak przypomniał - zginęły tysiące ludzi. - Widzę stuprocentowe poparcie od przywódców niektórych państw, a niektórzy liderzy europejscy zmienili postawę i możecie zaobserwować cenę tych zmian - dodał prezydent.

Pytany przez dziennikarzy Associated Press, czy Ukraina dostała już dość broni, by osiągnąć przełom w przebiegu wojny, odpowiedział. - Jeszcze nie.

Ukraiński przywódca odniósł się też do NATO. - Wojna inaczej by przebiegała, mielibyśmy ramię bliskich sąsiadów, moglibyśmy razem walczyć. Ale mam przekonanie, że w ogóle by tej wojny nie było - powiedział.