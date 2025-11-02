"Niemal każdej nocy". Zełenski o skali ataków Rosjan

Ukraiński analityk: Ukraina ma już wypracowane systemy do walki z dronami Źródło: TVN24

"Niemal 1500 dronów uderzeniowych, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 rakiet różnego typu użyli Rosjanie do ataków na życie w Ukrainie tylko w tym tygodniu. Były trafienia w zwykłe budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną, liczne terrorystyczne uderzenia w energetykę" - napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że Rosja atakuje "niemal każdej nocy", a w nocy z soboty na niedzielę celami ataków były obwody: dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski. "Niestety są zabici i ranni. Składam wyrazy współczucia wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków" - przyznał.

Almost every night, Russia strikes our people with various types of weapons. Since yesterday’s evening, there have been attacks on our communities – strikes on the Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Chernihiv, and Odesa regions. Unfortunately, there are killed and wounded. My… pic.twitter.com/0Hy6pbEqj1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025 Rozwiń Źródło: X

Zełenski: mamy już konkretne ustalenia z naszymi partnerami

Zełenski podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc po rosyjskich atakach: ratownikom, medykom, energetykom i wszystkim innym służbom.

"Jasne jest, że Moskwa chce przede wszystkim zaszkodzić naszym ludziom. Dlatego aktywnie pracujemy, by zapewnić naszej energetyce niezawodne wsparcie tej zimy. Mamy już konkretne ustalenia z naszymi partnerami" - zapewnił.

"Wpłatami do Funduszu Wsparcia Energetyki lub niezbędnym sprzętem wspierają nas już Stany Zjednoczone, Norwegia, Niemcy, Niderlandy, Kanada, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Litwa, Dania, Szwecja, Estonia, Hiszpania oraz Komisja Europejska. Dziękujemy wszystkim, którzy są z Ukrainą!" - dodał prezydent.

