Świat

"Niemal każdej nocy". Zełenski o skali ataków Rosjan

Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
Ukraiński analityk: Ukraina ma już wypracowane systemy do walki z dronami
Źródło: TVN24
Wołodymyr Zełenski podał, ile dronów, kierowanych bomb lotniczych i rakiet użyła Rosja w mijającym tygodniu. Dodał, że Rosja atakuje "niemal każdej nocy", włączając w to także "liczne terrorystyczne uderzenia w energetykę" użyła do ataków Rosja w mijającym tygodni.

"Niemal 1500 dronów uderzeniowych, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 rakiet różnego typu użyli Rosjanie do ataków na życie w Ukrainie tylko w tym tygodniu. Były trafienia w zwykłe budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną, liczne terrorystyczne uderzenia w energetykę" - napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że Rosja atakuje "niemal każdej nocy", a w nocy z soboty na niedzielę celami ataków były obwody: dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski. "Niestety są zabici i ranni. Składam wyrazy współczucia wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków" - przyznał.

Zełenski: mamy już konkretne ustalenia z naszymi partnerami

Zełenski podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc po rosyjskich atakach: ratownikom, medykom, energetykom i wszystkim innym służbom.

"Jasne jest, że Moskwa chce przede wszystkim zaszkodzić naszym ludziom. Dlatego aktywnie pracujemy, by zapewnić naszej energetyce niezawodne wsparcie tej zimy. Mamy już konkretne ustalenia z naszymi partnerami" - zapewnił.

"Wpłatami do Funduszu Wsparcia Energetyki lub niezbędnym sprzętem wspierają nas już Stany Zjednoczone, Norwegia, Niemcy, Niderlandy, Kanada, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Litwa, Dania, Szwecja, Estonia, Hiszpania oraz Komisja Europejska. Dziękujemy wszystkim, którzy są z Ukrainą!" - dodał prezydent.

OGLĄDAJ: "Ukraina walczy, bo musi, a Rosja dlatego, że chce"
pc

"Ukraina walczy, bo musi, a Rosja dlatego, że chce"

pc
Autorka/Autor: mjz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Yevhen Titov/PAP/EPA

UkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieRosjaWołodymyr ZełenskiEnergetyka
Świat

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica