Bronisław Komorowski o propozycji misji pokojowej NATO: wzięła się z chęci prężenia cudzych muskułów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że "nie do końca rozumie" propozycję utworzenia misji pokojowej NATO na Ukrainie, którą sformułował w Kijowie Jarosław Kaczyński. Były prezydent Bronisław Komorowski mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że jest przekonany, że prezes PiS "kierował się w znacznej mierze dobrymi intencjami czy chęcią pomocy Ukrainie, tyle że zrobił to w sposób niezręczny". Jego zdaniem to się wzięło z "z chęci prężenia cudzych muskułów". - Jak się swoich nie ma, to każdy próbuje prężyć muskuły cudze. W tym wypadku natowskie - dodał.

Wołodymyr Zełenski w rozmowie z rosyjskimi dziennikarzami odniósł się między innymi do propozycji rozmieszczenia sił pokojowych NATO w Ukrainie. Stwierdził, że wprowadzenie takiej misji jest pomysłem Polski i że "na razie nie do końca rozumie" tę propozycję. - Na spotkaniu z polskimi kolegami wyjaśniłem, że nie jest nam potrzebny zamrożony konflikt na terytorium naszego państwa - powiedział.

O potrzebie przeprowadzenia w Ukrainie misji pokojowej NATO mówił 15 marca w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński, jeden z członków delegacji, w skład której wchodzili też premier Mateusz Morawiecki wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą. - To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne - wyjaśniał Kaczyński. I dodał, że Ukraina potrzebuje nie tylko solidarności i uznania, ale czynów i odwagi społeczności międzynarodowej.

Komorowski o propozycji misji pokojowej NATO: to się wzięło z chęci prężenia cudzych muskułów

Propozycję wysłania misji pokojowej NATO na Ukrainę komentował w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent Bronisław Komorowski. Był pytany o to, co jego zdaniem kierowało prezesem PiS, kiedy publicznie to ogłosił.

- Jestem przekonany, że kierował się w znacznej mierze dobrymi intencjami czy chęcią pomocy Ukrainie, tyle że zrobił to w sposób niezręczny i taki, że wyszło to niestety kiepsko. A zrobił tak dlatego, że chciał zabłysnąć medialnie - stąd wystąpił z projektem przed kamerami, ku zaskoczeniu chyba samych Ukraińcow, którzy nie bardzo wiedzieli o co tu tak naprawdę chodzi i ku zaskoczeniu NATO. Wydaje mi się, że również ku zaskoczeniu własnych kolegów z ekipy rządzącej w Polsce, która potem dzielnie brała to na klatę, ale też nie rozumiała, o co chodzi - mówił były prezydent. Dodał, że to był "klasyczny błąd".

- A skąd się to się wzięło? Z chęci prężenia cudzych muskułów. Jak się swoich nie ma, to każdy próbuje prężyć muskuły cudze. W tym wypadku natowskie - stwierdził Komorowski.

