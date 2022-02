Atak Rosji na Ukrainę. Wiceminister obrony Ukrainy przekazał najnowszy bilans zniszczeń po rosyjskiej stronie

Dodał, że choć do wstąpienia do oddziału ustawia się długa kolejka osób, nie są w stanie przyjąć nikogo więcej ze względu na brak uzbrojenia. - To jest bardzo ujmujące i dobrze pokazuje, jak Ukraińcy nienawidzą Putina i jak jesteśmy przeciwko rosyjskiej agresji - powiedział Poroszenko.