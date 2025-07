Ukraina zmienia ustrój organów walczących z korupcją. "Nie mamy już żadnych szans na skuteczne śledztwa" Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Podpisanie ustawy wywołało tego samego dnia protest w Kijowie. Demonstracje zostały też zaplanowane w innych miastach.

Dziennikarz piszący o korupcji mówi wprost: "nie ma już szans na skuteczne śledztwa w sprawach korupcji w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego".

Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie, a przewodnicząca KE Ursula von der Leyen skontaktowała się bezpośrednio z prezydentem Ukrainy.

Ukraiński parlament przegłosował we wtorek ustawę o ograniczeniu autonomii Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP), które mają odtąd podlegać Prokuraturze Generalnej Ukrainy. Dzień wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła rewizje w instytucjach antykorupcyjnych. Zatrzymano co najmniej dwie osoby.

Dyrektor NABU Semen Krywonos oświadczył na briefingu prasowym, że parlament, uchwalając ustawę o ograniczeniu autonomii NABU i SAP, faktycznie zniszczył infrastrukturę antykorupcyjną.

We wtorek wieczorem w Kijowie zgromadziło się ponad 1,2 tysiąca osób, a liczba uczestników rosła. Uczestnicy protestu trzymali w rękach transparenty z napisami: "I znowu tu jesteśmy", "Dość bezprawia", "Wy co, całkiem zwariowaliście?", "Jak jednego dnia trafiliśmy znów do 2013 r.", "Usłyszycie nas", "Janukowycz skończył źle".

Zgromadzeni skandowali hasła: "Weto dla ustawy", "Nie dla korupcji we władzy", "Hańba", "Ręce precz od NABU" i "Oddajcie Europę". Jak wcześniej informowały media lokalne, protesty przeciwko ustawie zostały zaplanowane również we Lwowie, Dnieprze i Odessie.

Niezależny ekspert krytykuje zmiany w NABU i SAP

Bardzo krytycznie tę ustawę skomentował Jurij Nikołow, redaktor projektu śledztw antykorupcyjnych Naszi Hroszi (ukr. Nasze Pieniądze - red.).

- Teraz możliwe będą ruchy korupcjonistów na najwyższych szczeblach władzy. Działania detektywów i prokuratorów, którzy zostali powołani 10 lat temu po Majdanie (rewolucji godności) właśnie po to, by badać korupcję na najwyższych szczeblach władzy, teraz będą znane Prokuraturze Generalnej, której szefa wybrał i powołał osobiście Wołodymyr Zełenski. Dlatego moim zdaniem nie mamy już żadnych szans na skuteczne śledztwa w sprawach korupcji w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego - stwierdził Nikołow, autor artykułów dla tygodnika "Dzerkało tyżnia".

Jak ocenił, samo w sobie głębokie zaniepokojenie ze strony UE i krajów G7 w sprawie ograniczenia niezależności NABU i SAP jeszcze nic nie znaczy.

- Teraz jednak ci, którzy nie chcą widzieć Ukrainy w Unii Europejskiej, również spośród samych państw członkowskich UE, zyskali miażdżący argument. Ukraina sama przeprowadziła "reformę" mającą na celu ograniczenie walki z korupcją. Sama wykonała krok antyzachodni, więc po co ją przyjmować do UE - zaznaczył.

Zdaniem Nikołowa Ukraina zrobiła to, o czym Władimir Putin mówił tuż przed inwazją w przemówieniu na temat istnienia w Ukrainie NABU i SAP. - Putin się zastanawiał, po co te instytucje były tworzone? To miało odróżniać Ukrainę od tej wersji państwa, którą on chciał zbudować na jej miejscu - zauważył współzałożyciel projektu Naszi Hroszi.

- Teraz wszyscy ci, którzy nie chcieli widzieć nas w Unii, mają żelazny argument – oficjalnie podarowany przez samego Wołodymyra Zełenskiego. Teraz trudno będzie na to jakkolwiek odpowiedzieć Węgrom czy Słowacji - zaznaczył.

Komisja Europejska chce wyjaśnień

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zażądała wyjaśnień od prezydenta Ukrainy. Jak poinformował rzecznik Komisji Europejskiej, Guillaume Mercier, przewodnicząca "wyraziła poważne zaniepokojenie konsekwencjami" nowych regulacji i "zażądała wyjaśnień od ukraińskiego rządu". Von der Leyen skontaktowała się w tej sprawie bezpośrednio z Wołodymyrem Zełenskim.

Mercier przypomniał, że poszanowanie praworządności oraz skuteczna walka z korupcją to podstawowe warunki członkostwa w Unii Europejskiej. - Jako kraj kandydujący Ukraina jest zobowiązana do pełnego przestrzegania tych zasad. Nie ma w tej kwestii miejsca na kompromis - ostrzegł.

Do zmian w ukraińskim prawie odniósł się także komisarz ds. praworządności Michael McGrath. Na konferencji prasowej w Kopenhadze powiedział, że pozycja obu antykorupcyjnych organów była budowana w Ukrainie od dekady i są one postrzegane jako kamienie węgielne rządów prawa w tym kraju.

- Poszanowanie praworządności i walka z korupcją są podstawowymi elementami Unii Europejskiej. Jako kraj kandydujący Ukraina musi w pełni przestrzegać tych standardów i w tej kwestii nie może być mowy o kompromisie, niezależnie od okoliczności, w jakich Ukraina się znajduje - podkreślił McGrath.

- Nie chcemy, aby postęp, który został ciężko wywalczony na Ukrainie i który był budowany przez wiele lat, został cofnięty - dodał. Według niego Komisja Europejska obawia się, że w wyniku zmian NABU i SAP zostaną podporządkowane Prokuratorowi Generalnemu.