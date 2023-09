Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> W rejonie Wołgogradu rozbił się we wtorek bombowiec rosyjskich sił powietrznych Su-24 - poinformowało ministerstwo obrony Rosji, dodając, że samolot nie był uzbrojony.

> Pociski artyleryjskie, które Korea Północna może przekazać Rosji po planowanym w najbliższym czasie spotkaniu Władimira Putina z Kim Dzong Unem, to amunicja przestarzała i bardzo nieprecyzyjna - oceniła agencja Reutera. Dodaje, że zainteresowanie Kremla tą bronią dowodzi, że Rosjanie jeszcze bardziej stawiają na ilość, a nie na jakość.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret zatwierdzający postanowienie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy , dotyczący szybkiego sprawdzenia prawomocności orzeczeń lekarskich o niezdolności do służby wojskowej i przeprowadzenie badań na nowych zasadach.

> Ekopark Feldmana pod Charkowem został zniszczony wkrótce po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Teraz powoli odbudowuje się po wrogim ataku. Najeźdźcy mordowali tam zwierzęta dla zabawy, strzelając do nich niczym na strzelnicy - podała w reportażu z tego miejsca agencja Ukrinform.

> W Charkowie na wschodzie Ukrainy ponad tysiąc uczniów chodzi do szkoły w metrze. Dzieci uczą się w 17 klasach pod ziemią, na pięciu stacjach podziemnej kolei, ze względu na ryzyko rosyjskich ostrzałów - pisze ukraińska redakcja BBC.

> Do rosyjskich sił walczących w Ukrainie przyłączyło się co najmniej 500 obywateli Kuby, wysłanych do Moskwy za zgodą reżimu w Hawanie, wynika z najnowszego raportu organizacji praw człowieka Prisoners Defenders.