Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Nie żyje dziecko

Akcja gaśnicza po rosyjskim ataku w Odessie
Rosyjskie drony na wojnie w Ukrainie (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Ukraińskie władze donoszą o zmasowanych rosyjskich atakach w obwodzie zaporoskim i Kijowie. W stolicy Ukrainy doszło do pożaru wieżowca i uszkodzenia obiektów energetycznych, w wyniku których wschodnia część Kijowa była pozbawiona prądu.

Ministra energetyki Switłana Hrynczuk napisała na Facebooku, że Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na obiekty energetyczne na Ukrainie. Ukraińskie lotnictwo poinformowało o ataku pociskami balistycznymi i dronami.

Akcja gaśnicza po rosyjskim ataku w Odessie
Akcja gaśnicza po rosyjskim ataku w Odessie
Źródło: STATE EMERGENCY SERVICE/PAP/EPA

Szef wojskowych władz obwodu zaporoskiego w południowo-wschodniej Ukrainie Iwan Fedorow ogłosił, że w wyniku rosyjskiego ataku zginął siedmioletni chłopiec, a trzy osoby zostały ranne.

Wschodnia część Kijowa bez prądu

Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał na platformie Telegram, że rannych zostało osiem osób, z czego pięć trafiło do szpitala.

W Ukrainie już nie ma linii frontu. Jest "strefa śmierci"
W Ukrainie już nie ma linii frontu. Jest "strefa śmierci"

"Lewy brzeg jest bez prądu. Są też problemy z siecią wodociągową" - napisał Kliczko na Telegramie. Dziennikarz AFP mieszkający w tej części miasta również poinformował o braku energii elektrycznej i wody.

Szef wojskowej administracji Kijowa Tymur Tkaczenko przekazał, że uderzenie dronów spowodowało pożar w jednym z budynków mieszkalnych w dzielnicy Peczerskiej.

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: STATE EMERGENCY SERVICE/PAP/EPA

Ukraina Rosja Wojna w Ukrainie
