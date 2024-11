1146 kilometrów kwadratowych w rękach wroga

"W październiku wojska rosyjskie osiągnęły cele na kilku odcinkach frontu jednocześnie: dotarły do ​​rzeki Oskił na południe od miasta Kupiańsk (w obwodzie charkowskim), przedarły się przez kanał Siewierskij Doniec do południowych obwodów miasta Czasiw Jar, dotarły do ​​zachodnich obrzeży Torecka i wyparły siły ukraińskie z pozycji między miastem Sełydowe i Donieckiem, co zapewniło kontrolę nad tym obszarem i ważną trasą, prowadzącą od Doniecka do Pokrowska" - komentował postępy armii rosyjskiej niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times.