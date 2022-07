Taras Topolia: wielkie siły szykują się do operacji w zakresie deokupacji rejonu Chersonia

- Rosja jest państwem terrorystycznym i to nie jest to, co my czujemy, ale to jest fakt, który musi zostać uznany przez cały świat – tak informację o ataku rakietowym na centrum Winnicy skomentował muzyk Taras Topolia. Lider zespołu muzycznego Antytila w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS zapowiedział, że ukraińskie wojsko przygotowuje się do wielkiej ofensywy na południu kraju.

Taras Topolia, lider zespołu muzycznego Antytila, od początku wojny w Ukrainie służy jako lekarz w szeregach ukraińskiej obrony terytorialnej. Na początku ratował ludzi wokół Kijowa, teraz służby pod Charkowem.

W programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS muzyk przyznał, że w porównaniu z walkami toczonymi w lutym i marcu, "wojna zmieniła się kardynalnie". - Rosjanie wybrali odmienną taktykę. W tej chwili to jest taktyka spalonej ziemi. Poprzez stosowanie zabronionej broni, jak bomby fosforowe, po tej wypalonej ziemi dopiero się przesuwają i próbują kilometr po kilometrze zajmować naszą ziemię – powiedział w rozmowie z Hubertem Kijkiem.

Topolia: Rosjanie stosują taktykę spalonej ziemi TVN24 BiS

- To zmieniło oblicze wojny, ale to nie ma znaczenia, bo Ukraińcy stoją. Bronimy się, w tym w obwodzie charkowskim. Dwa miesiące temu przeprowadziliśmy efektywny kontratak, uwolniliśmy bardzo dużą część terytorium i teraz utrzymujemy pozycje i nie pozwalamy Rosjanom przesunąć się pod Charków – przekazał Taras Topolia.

Topolia: Rosja jest państwem terrorystycznym

W czwartek w godzinach porannych Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na centrum Winnicy. Celem stał się budynek biurowy, a uszkodzone zostały również budynki mieszkalne i Dom Oficerów, w którym mieści się sala koncertowa. W wyniku tego ataku zginęły co najmniej 23 osoby.

Topolia: Rosja jest państwem terrorystycznym TVN24

- Rosja jest państwem terrorystycznym i to nie jest to, co my czujemy, ale to jest fakt, który musi zostać uznany przez cały świat. Naród rosyjski jest współodpowiedzialny za te niezliczone akty terroryzmu i ludobójstwa – stwierdził Taras Topolia.

- To jest nasza historyczna misja, aby pokonać tego smoka, aby przełamać jego siłę. Razem z wami, jestem przekonany, że nam się uda – dodał.

Topolia: szykujemy się do wielkiej operacji

- Artyleria i sami okupanci dla Charkowa nie są groźni, ponieważ nie mają zasięgu do tych miejsc, które obecnie bronimy. To już nie jest sekret, że wielkie siły zbrojne szykują się do operacji w zakresie deokupacji południa Ukrainy, czyli rejonu Chersonia – przekazał muzyk. – Jestem przekonany, że ta operacja zakończy się sukcesem – dodał.

- Mając dużo uzbrojenia, takiego jak HIMARS, posiadając wsparcie naszych braci Polaków, wsparcie w postaci czołgów, wozów pancernych, artylerii ta ofensywa będzie wykonana o wiele szybciej niż się oczekuje – zapewnił.

Autor:asty\mtom

Źródło: TVN24