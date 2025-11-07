Ćwiczenia rosyjskich żołnierzy kontraktowych Źródło: EPA/ARKADY BUDNITSKY

"To pierwszy przypadek w historii Ukrainy, gdy okupant otrzymał taki wyrok za zastrzelenie żołnierza Sił Obrony" - podkreślono w komunikacie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Skazany to 27-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Dmitrij Kuraszow. Wcześniej w swoim kraju odbywał wyrok za kradzieże. W listopadzie 2023 roku, w zamian za uwolnienie od odsiadki, podpisał kontrakt z rosyjską armią. Został wcielony do jednostki Szturm-V 127. dywizji zmechanizowanej Wschodniego Okręgu Wojskowego FR.

"Według śledztwa 6 stycznia 2024 r. Kuraszow wraz z innymi okupantami atakował ukraińskich obrońców w rejonie wsi Pryjutne (obwód zaporoski). Podczas szturmu raszysta (Rosjanin, skazany Kuraszow - red.) zastrzelił z bliskiej odległości żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy, który w trakcie starcia poddał się do niewoli po tym, gdy wykorzystał cały zapas amunicji (…)" - wyjaśniła SBU.

Kuraszow strzelał z karabinu Kałasznikowa. Ukraiński żołnierz zginął na miejscu. Tego samego dnia żołnierze Sił Obrony Ukrainy odbili zajęte pozycje, a Kuraszow i czterech jego towarzyszy broni - jedyni, którzy przeżyli, zostali wzięci do niewoli - poinformowano w komunikacie.

Na podstawie dowodów zebranych przez wojskowy kontrwywiad i śledczych SBU sąd uznał Rosjanina za winnego zbrodni wojennej.

