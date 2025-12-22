Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosjanie porwali cywilów. "Rażące naruszenie międzynarodowego prawa"

Hrabowskie
Atak sił rosyjskich na Sumy (8.12.2025)
Siły rosyjskie uprowadziły ponad 50 cywilów z zajętej wioski Hrabowskie w obwodzie sumskim w Ukrainie - poinformował rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Wieś znajduje się zaledwie 200 metrów od granicy z Rosją.

Cywile zostali uprowadzeni w nocy z soboty na niedzielę. Większość z nich to mężczyźni. "To stanowi rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Przymusowa deportacja ludności cywilnej jest naruszeniem praw i zwyczajów wojny" - napisał na Telegramie ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Iskandery uderzyły w centrum miasta, są ofiary
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Iskandery uderzyły w centrum miasta, są ofiary

Dodał, że "niezwłocznie zwrócił się do władz Rosji z żądaniem udzielenia informacji o miejscu pobytu nielegalnie deportowanych obywateli Ukrainy, poinformowania o warunkach ich przetrzymywania oraz o ich najpilniejszych potrzebach, a także podjęcia działań w celu ich powrotu do kraju".

Dmytro Łychowij z Głównego Wydziału Łączności armii ukraińskiej powiedział dziennikarzom, że cywile zostali przewiezieni na terytorium Rosji. Są to przeważnie mężczyźni i kobiety w starszym wieku, jedna z osób ma 89 lat.

200 metrów od granicy

Wioska Hrabowskie w obwodzie sumskim jest położona zaledwie 200 metrów od granicy z Rosją. Przed inwazją Rosji na Ukrainę mieszkało tam około 700 mieszkańców. Większość z nich została ewakuowana z powodu zbliżających się działań bojowych.

Dowódcy zgrupowania na odcinku sumskim przekazali w niedzielnym wpisie w mediach społecznościowych, że we wsi Hrabowskie trwają walki, a ukraińscy żołnierze usiłują "wypędzić rosyjskich okupantów".

Decyzja władz lokalnych

Władze obwodu sumskiego ogłosiły w niedzielę ewakuację mieszkańców kilku miejscowości położonych blisko granicy z Rosją. Szczególna uwaga jest zwracana na cywilów, którzy wcześniej odmawiali opuszczenia swoich domów.

Obwód sumski graniczy z Rosją i jest systematycznie ostrzeliwany przez wojska rosyjskie, które używają głównie artylerii i dronów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna w UkrainiePrawa człowieka
Czytaj także:
Władze TBS w Zgierzu
Koniec samorządowego Erasmusa na linii Zgierz-Nowy Sącz. Prezydent rezygnuje
Piotr Krysztofiak
shutterstock_2249950931
Ma być kolorowo i w dawnym stylu. BBC o głównym choinkowym trendzie 2025
Kultura i styl
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
METEO
Donald Trump
Wzywają ambasadora USA po decyzji Trumpa. "Niedopuszczalne"
Świat
Straż Graniczna, lotnisko Kraków-Balice
Spóźniła się na odprawę, próbowała się dostać do samolotu
Kraków
imageTitle
Raków zaprezentował nowego trenera
EUROSPORT
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
BIZNES
stres kobieta swieta shutterstock_2223504921
"Jeszcze tyle do zrobienia!" Jak odzyskać przedświąteczny spokój?
Anna Bielecka
17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
Nastolatki brutalnie pobiły 20-latka i jego 19-letnią dziewczynę
Katowice
Zastępczyni prezydent Gdańska Emilia Lodzińska i wicewojewoda pomorski Emil Rojek
Rosjanie nie chcą oddać budynku konsulatu w Gdańsku
Trójmiasto
Zbigniew Ziobro
Nie ma decyzji o areszcie dla Ziobry. Prokurator przyznaje, że popełnili "błąd"
Polska
Gaz pieprzowy rozpylony w klasie szkolnej
Groził nożem, użył gazu. Dwa razy zaatakował tego samego mężczyznę
Wrocław
apteka, leki
Będą zmiany w darmowych lekach? Resort: zamierzamy analizować listy
Zdrowie
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"
WARSZAWA
imageTitle
Polski debiutant w elitarnym gronie. Dokonał rzadkiego wyczynu
EUROSPORT
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
METEO
Związki partnerskie
Polacy o małżeństwach jednopłciowych zawartych w innych państwach UE. Sondaż
Polska
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
BIZNES
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Atak "z użyciem niebezpiecznego narzędzia" w Legionowie. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Atak nożownika w hotelu na Krakowskim Przedmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
19-letni Kolumbijczyk zginął od ciosów nożem w hostelu. Zatrzymano sześć osób
Kielce
Policja przerwała fikcyjną akcję charytatywną
Fałszywa zbiórka na operację dziecka. Najmłodszy zatrzymany ma 13 lat
Wrocław
Policjanci zatrzymali 26-latka
Groził znajomemu. W tle konflikt o pieniądze
WARSZAWA
Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
Wyrok w sprawie SKOK Wołomin. Główny oskarżony skazany
Polska
imageTitle
Przez 26 lat prowadził największe turnieje. Teraz powiedział pas
EUROSPORT
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Uprzątnięto 30 ton jarzeniówek. Koszty są ogromne, sprawcy wyrzucenia nie ustalono
Łódź
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Brytyjczycy ostrzegają przed rosyjską GUGI. Kiedyś zaprzeczali jej istnieniu
Świat
Śmiertelny wypadek przy przejeździe kolejowym w Stargardzie
Zginął na spacerze z psami. Pijany kierowca, pijany pasażer
Szczecin
imageTitle
Oblał test antynarkotykowy i został zdyskwalifikowany. Teraz przeprasza
EUROSPORT
Sajid Akram na zdjęciu z nagrania upublicznionego ponad tydzień po masakrze w Sydney
Wynajęty pokój i ładunki, które nie eksplodowały. Nowe informacje po masakrze w Sydney
Świat
shutterstock_2624089595
Bezpieczne aktywo idzie na rekord. Nie było tak od 1979
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica