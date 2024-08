Ukraińskie siły w niektórych miejscach przeniknęły aż na 35 kilometrów w głąb obwodu kurskiego w Rosji - pisze w raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW), powołując się na dane geolokacyjne i rosyjskich tak zwanych blogerów wojskowych.

Według rosyjskich komentatorów siły ukraińskie przedostały się aż do miejscowości Kromskije Byki i Molutino, 35 km od granicy z ukraińskim obwodem sumskim i 17 km od rosyjskiego miasta Lgow, ale są to tylko niewielkie grupy żołnierzy, które nie szykują się do utrzymania tych terenów.