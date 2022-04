Były analityk amerykańskiej stacji MSNBC dołączył do ukraińskiego legionu międzynarodowego

Malcolm Nance, były analityk do spraw bezpieczeństwa amerykańskiej stacji MSNBC, oświadczył, że jest na Ukrainie, gdzie dołączył do międzynarodowego legionu ochotników. Emerytowany podoficer wywiadu marynarki wojennej USA przyłączył się do Ukraińców miesiąc temu - informują amerykańskie media.

- Im więcej widziałem w czasie toczącej się wojny, tym częściej myślałem: "Koniec z gadaniem. Naszedł czas, by działać" - powiedział Malcolm Nance na antenie MSNBC. Mężczyzna połączył się ze studiem z okolic Lwowa. Miał na sobie pełen rynsztunek, a w rękach trzymał karabin. Jak dodał, przyjechał do Ukrainy, by "pomóc temu państwu". - Rosja sprowadziła wojnę na tych ludzi i masowo morduje cywili. Są tu ludzie tacy jak ja, którzy chcą z tym coś zrobić - dodał.

Atak Rosji na Ukrainę. Relacja na żywo w tvn24.pl >>>

W czasie wywiadu Nance zwrócił się do amerykańskich władz o przekazanie Ukrainie "ciężkiej broni". - Rosja ma jedną przewagę na polu bitwy i jest nią artyleria dalekiego zasięgu - powiedział.

Malcolm Nance to były podoficer wywiadu marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Po odejściu ze służby został dyrektorem think tanku zajmującego się kwestiami terroryzmu oraz fundamentalizmu. Od 2007 roku współpracował z amerykańską stacją MSNBC jako analityk w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Do legionu międzynarodowego miał dołączyć miesiąc temu.

"Hollywood Reporter" skontaktowało się z rzecznikiem stacji MSNBC, który powiedział, że Nance nie jest już jej współpracownikiem.

Czym jest legion międzynarodowy?

W pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział powstanie legionu międzynarodowego dla ochotników z zagranicy. Legion działa w ramach sił obrony terytorialnej. Zełenski powiedział, że są do niego zaproszeni ci, którzy chcą "przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft\mtom

Źródło: "Hollywood Reporter", Daily Beast, PAP