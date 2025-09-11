Logo strona główna
Świat

Zełenski ma dla Europy propozycję w sprawie dronów. Reuters: polscy wojskowi pojadą się szkolić

Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki
Zełenski: przygotowujemy dokumenty w sprawie państw, które zobowiązały się do uczestnictwa w siłach reasekuracyjnych
Źródło: TVN24
Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina proponuje swoim europejskim sąsiadom wspólny program finansowania produkcji i rozwoju dronów przechwytujących. Reuters podała zaś, że Polscy wojskowi odwiedzą Ukrainę, by szkolić się z zestrzeliwania bezzałogowców.

- Ukraina proponuje wszystkim swoim europejskim sąsiadom i sąsiadom Federacji Rosyjskiej wspólny program finansowania produkcji i rozwoju dronów przechwytujących - powiedział Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

Wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski porównał do sytuacji z Krymem.

- Moim zdaniem najstraszniejsze jest to, że ten atak przypomina sytuację z Krymem. Pod względem psychologicznym czym się to różni? Po prostu teraz trwa wojna technologiczna. Teraz po prostu nie są potrzebne "zielone ludziki" (rosyjscy żołnierze - red.), które wkroczyły na twoje terytorium - mówił. Według prezydenta dziś tę samą rolę na terytorium Polski pełniły bezzałogowe statki powietrzne.

Zełenski: Rosja chciała sprawdzić, na co gotowe jest NATO

Zełenski zapowiedział też, że jego kraj przygotowuje się do zorganizowania szczytu Platformy Krymskiej oraz szczytu poświęconego powrotowi uprowadzonych przez Rosję ukraińskich dzieci. To spotkanie ma odbyć się w Nowym Jorku podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ pod koniec września.

- Myślę, że przede wszystkim Rosja chciała sprawdzić (wysyłając drony w przestrzeń powietrzną Polski - red.), na co gotowi są partnerzy. Na co gotowe jest NATO pod względem politycznym, (...), sprawdzili na co gotowi są fizycznie - dodał.

Według Zełenskiego Rosja mogła również wysłać drony na terytorium Polski, aby partnerzy nie przekazali Ukrainie systemów obrony powietrznej przed zimą.

Stubb o "najsilniejszym przykładzie strategicznej porażki" Rosji

Prezydent Finlandii Stubb powiedział, że najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa i przykładem strategicznej porażki Rosji będzie członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. - Najsilniejszy przykład strategicznej porażki putinowskiej Federacji Rosyjskiej - członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Moim zdaniem nastąpi to szybciej, niż się wydaje. Jeśli chcemy porażki Putina, Ukraina musi ostatecznie stać się europejska - oświadczył.

Zełenski powiadomił, że Ukraina pozostaje w stałym kontakcie ze stroną amerykańską, w szczególności pracuje nad formatem nowego spotkania z udziałem USA w oparciu o koalicję chętnych. Jak zaznaczył Kijów "utrzymuje stały kontakt ze stroną amerykańską na różnych szczeblach", a także przypomniał, że odbył szereg rozmów telefonicznych z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Reuters: polscy wojskowi odwiedzą Ukrainę, by szkolić się z zestrzeliwania dronów

Także w czwartek Reuters poinformował, że Polscy wojskowi odwiedzą Ukrainę, by szkolić się z zestrzeliwania bezzałogowców.

Prezydent Zełenski oświadczył po atakach, że Kijów jest gotowy pomóc Polsce w budowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed rosyjskimi dronami.

Wojsko Ukrainy podało, że w drugiej połowie sierpnia przestrzeń powietrzną kraju naruszyło ponad 3000 rosyjskich dronów.

pc

Autorka/Autor: mjz/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

UkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieDronyWołodymyr ZełenskiWojsko Polskie
