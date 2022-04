Atak Rosji na Ukrainę. Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak o potencjale militarnym Ukrainy

Ekspert: nie sądzę, żeby Ukraińcy mieli teraz zdolności ofensywne

W TVN24 o obecnym potencjale militarnym Ukrainy mówił pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ekspert fundacji Stratpoints. - Szczególnie 41 Brygada Pancerna Ukraińska, która walczyła w Donbasie, a teraz zatrzymała rosyjskie natarcie pod Kijowem, dysponuje czołgami T-64BM w wersji Bułat. One są w miarę nowoczesne i są przeciwnikiem dla rosyjskiego sprzętu pancernego - ocenił.

Gość TVN24 zastanawiał się, czy w sile militarnej Ukrainy coś zmienią dostawy z Zachodu, w tym np. transporterów. - Sądzę, że nie stanie się to bardzo szybko, bo ich jeszcze nie ma. Zanim one dojadą, zanim Ukraińcy się na nie przesiądą, to minie trochę czasu - podkreślał płk rez. Matysiak.