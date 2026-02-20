Logo strona główna
Świat

10 zatrzymanych. Prokuratura: na zlecenie służb planowali zabójstwa znanych osób

Zatrzymano 10-osobową grupę, która na zlecenie Rosji planowała zabójstwa znanych osób w Ukrainie
Zełenski: Rosja inwestuje w rozłam jedności
Źródło: Reuters
Zatrzymano 10-osobową grupę, która na zlecenie rosyjskich służb specjalnych przygotowywała zabójstwa znanych osób w Ukrainie - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna. Za każde zabójstwo obiecywano niedoszłym sprawcom do 100 tysięcy dolarów.

Prokuratura poinformowała o sprawie w opublikowanym w piątek komunikacie. "W Ukrainie zatrzymano siedem osób. Jednocześnie działania śledcze prowadzone były na terytorium Mołdawii, gdzie zatrzymane zostały kolejne trzy osoby, w tym organizator siatki i jego dwóch wspólników" - przekazano.

Według śledztwa członkowie grupy działali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Przygotowując zamachy, gromadzili informacje na temat stylu życia znanych osób oraz miejsc, w których przebywały i mieszkały.

"Ofiarami miały być znane w Ukrainie osoby, w tym przedstawiciel ds. komunikacji strategicznej ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), zastępca szefa Sztabu Koordynacyjnego ds. Jeńców Wojennych Andrij Jusow" - ujawniła prokuratura.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ogromna akcja służb. Handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy, miliony na kontach

Ogromna akcja służb. Handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy, miliony na kontach

Trójmiasto
Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane

Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane

BIZNES

Nawet 100 tysięcy dolarów za zabójstwo

Jak podała w komunikacie policja, zatrzymani to obywatele Mołdawii. Wśród celów zamachowców mieli być także: znany dziennikarz, jeden z szefów państwowego przedsiębiorstwa strategicznego, czynni wojskowi HUR, w tym żołnierze Legionu Cudzoziemskiego HUR oraz działacz organizacji obywatelskiej, który zbiegł z Rosji i zajął proukraińskie stanowisko. Policja nie ujawniła żadnych nazwisk.

"Zaplanowane zabójstwa właśnie tych osób - zgodnie z zamysłem organizatorów - miały wywołać oddźwięk społeczny, doprowadzić do negatywnego nagłośnienia sytuacji wokół stanu bezpieczeństwa [w Ukrainie - red.] oraz zostać wykorzystane do działalności dywersyjnej przeciwko Ukrainie" - stwierdziła w oświadczeniu prokuratura.

"Członkowie zorganizowanej grupy wyraźnie podzielili się rolami, planowali różne sposoby zabójstw, przygotowywali narzędzia zbrodni oraz opracowywali plany ucieczki. Za każde zabójstwo strona rosyjska obiecywała wykonawcom do 100 tysięcy dolarów - kwota zależała od rozpoznawalności i wpływowości potencjalnej ofiary" - zaznaczono.

OGLĄDAJ: Wewnętrzni wrogowie Kremla
Dokument

Wewnętrzni wrogowie Kremla

Dokument
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

