Dron kamikadze zaatakował ludzi na rynku

Co najmniej osiem osób zostało rannych w wyniku ataku rosyjskiego drona kamikadze na miasto Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim - poinformowała Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.

"Wojska rosyjskie zaatakowały rynek centralny w Nikopolu. Pomieszczenia handlowe zostały znacznie uszkodzone" - przekazała w czwartek na Telegramie Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.

Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i władze obwodu dniepropietrowskiego poinfomrowały najpierw, że w wyniku uderzenia zostało rannych sześciu cywilów. Później szef regionu, Serhij Łysak, przekazał, że liczba poszkodowanych wzrosła do ośmiu. "Siedmiu z nich trafiło do szpitala. Jedna kobieta jest w stanie krytycznym. Trzy kolejne osoby są w ciężkim stanie" - napisał na Telegramie Łysak.