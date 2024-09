942 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. - Jeśli pozwolimy imperialiście na zmianę granic siłą, to nie będą ostatnie takie zmiany granic - przestrzegł szef MSZ Wielkiej Brytanii David Lammy podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Nie możemy pozwolić na to, aby rosyjska wojna w Ukrainie przerodziła się w kolejny zamrożony konflikt; to najważniejsze zadanie na przyszłość – mówił w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Andrzej Duda .

> Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski na szczycie Rady Bezpieczeństwa ONZ wielokrotnie zwracał się do rosyjskiego ambasadora Wasilija Niebienzii. - Czym to, co Rosja robi z ukraińskimi porwanymi dziećmi różni się od tego, co naziści robili z polskimi i rosyjskimi dziećmi? - spytał.