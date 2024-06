840 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Szwajcarii na organizowany tam w weekend szczyt pokojowy, w którym udział ma wziąć sto państw i organizacji międzynarodowych. Ukraiński sztab generalny przekazał, że w ciągu ostatnich 24 godzin na terenie kraju odnotowano ataki 490 dronów kamikadze oraz 38 nalotów z użyciem 57 rakiet. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Przywódcy G7 zebrani na szczycie w Apulii na południu Włoch zadeklarowali "solidarność, by wspierać walkę Ukrainy o wolność i jej odbudowę tak długo, jak będzie to konieczne". Poinformowali także o zwiększeniu produkcji i dostaw sprzętu, by pomóc Ukrainie w obronie oraz modernizacji jej sił zbrojnych. Podkreślili determinację, by podnieść koszty prowadzenia wojny przez Rosję poprzez nałożenie dalszych sankcji.