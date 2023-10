Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 606 dni. Sześć osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na Charków, gdzie pociski trafiły między innymi w ośrodek dystrybucji poczty. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ukraińscy żołnierze prawdopodobnie odparły intensywny atak Rosjan w kierunku Adwijiwki. Ukraiński rząd podsumował też wartość szkód dla środowiska Ukrainy spowodowanych inwazją. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin w Ukrainie.

> Podczas dokonanego w sobotę wieczorem rosyjskiego ataku rakietowego na Charków pociski uderzyły m.in w ośrodek dystrybucji poczty zabijając sześć osób i raniąc 14 - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Ołeh Syniehubow.

Wśród rannych jest wiele osób w ciężkim stanie. Zostały one przewiezione do szpitala.

Nagranie z miejsca tragicznego w skutkach ataku opublikował na platformie X (dawniej Twitter) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Należy zwiększyć presję na państwo terrorystyczne. Każdego dnia musimy reagować na rosyjski terror naszymi wynikami na pierwszej linii frontu. I dokładnie to robimy" - skomentował ukraiński przywódca.

Jak zaznaczył gubernator obwodu, Rosjanie zaatakowali obiekt słuzący wyłącznie celom cywilnym. "Był to kolejny akt terroru wymierzony w ludność cywilną" - podkreślił Syniehubow. Władze miasta wezwały mieszkańców do udania się do schronów.

> Siły ukraińskie prawdopodobnie odparły kolejną wzmożoną ofensywę rosyjską w kierunku Awdijiwki (obwód doniecki na wschodzie Ukrainy), prowadzoną przez ostatnie dni, i spowodowały dalsze ciężkie straty w ludziach i sprzęcie po stronie Rosji na tym obszarze - poinformował w najnowszej analizie amerykański Ośrodek Studiów nad Wojną (ISW).

W piątek rosyjskie wojska wznowiły swój atak pod Awdijiwką. - To będzie długa gra - ocenił w sobotę Iwan Tymoczko, szef rady rezerwistów wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Z analizy ISW opublikowanej w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu wynika, że Rosjanie poczynili tylko marginalne postępy w ofensywie.

Jak poinformował w sobotę sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, minionej doby doszło na froncie do ponad stu starć z wojskami rosyjskimi. Na kierunku awdijiwskim rosyjskie wojsko nie porzuca prób okrążenia miasta, ale ukraińskie siły utrzymują obronę i zadają przeciwnikowi ciężkie straty - zapewniono.

Tymoczko, cytowany przez portal RBK-Ukraina, wyraził przekonanie, że rosyjskie wojska będą kontynuować atak w tym kierunku. Jak podkreślił, w Awdijiwce od 2014 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja, budowane były inżynieryjne umocnienia i okupanci liczą, że będą mogli wykorzystywać te obiekty w swoich celach.

> Szkody dla środowiska Ukrainy spowodowane rosyjską agresją oceniamy obecnie na 55,6 mld euro - poinformował w sobotę premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany przez portal rządowy.

Połowa oszacowanych szkód związana jest z zanieczyszczeniem środowiska z powodu pożarów lasów, ostrzałów i spalania paliw - przekazał szef rządu.

Jak dodał, ukraińskie władze oceniły na 3,8 mld euro szkody spowodowane przez zniszczenie przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. Według informacji przekazanych przez premiera, z powodu rosyjskiej agresji 174 tys. kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium jest potencjalnie zaminowanych.

> Setki młodych Nepalczyków bierze udział w wojnie Rosji z Ukrainą - pisze dziennik "New York Times". Jak wynika z artykułu, część z Nepalczyków zaciąga się do rosyjskiej armii kuszona zarobkami, inni są po stronie Ukrainy. To sprawia, że Nepalczycy mogą zabijać się nawzajem w odległej wojnie.

Rosyjscy żołnierze na Krymie Siergiej Aksionow/Telegram

"New York Times" opisuje między innymi historię młodego Sandipa, który w poszukiwaniu lepszego życia - jak piszą dziennikarze: z desperacji - zaciągnął się do rosyjskiego wojska. Zginął na froncie.

Obecnie Nepal zachowuje neutralność i nie przyłączył się do zachodnich sankcji przeciwko Rosji, ale w przeciwieństwie do Indii potępił rosyjską inwazję. Nepalscy urzędnicy starają się zniechęcać młodych ludzi do udziału w wojnie, ale rząd - jak ocenia Bajgain - nie ma odwagi zażądać od Moskwy, by ich nie werbowała.

> Jestem przekonany, że "sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie", gdy z Zachodu przybędą myśliwce F-16 w celu wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej - powiedział w opublikowanym w sobotę wywiadzie udzielonym agencji Kyodo sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow.

Daniłow powiedział też, że dzięki myśliwcom F-16 łatwiej będzie wyzwolić okupowane przez Rosjan terytoria, przyznał jednak, że trudno jest przewidzieć czas potrzebny na wypędzenie wroga. Podkreślił również, że jakiekolwiek negocjacje w sprawie zawieszenia broni z Rosją są wykluczone, dopóki Moskwa nie zwróci okupowanych ziem, w tym Krymu.

> Około jednej trzeciej pomocy humanitarnej rzekomo wysłanej na terytorium Ukrainy do około 200 tamtejszych jednostek wojskowych "zniknęła" - poinformował portal The Kyiv Independent, powołując się na Państwową Służbę Celną Ukrainy. W komunikacie uściślono, że w 2023 roku agencja skontrolowała ponad dziewięć tysięcy przypadków przemieszczania towarów pomocy humanitarnej rzekomo przeznaczonych dla ukraińskiego wojska. Celnicy podali, że ​​w ponad trzech tysięcy przypadków jednostki wojskowe nie potwierdziły otrzymania przesyłek.

Autor:bp / prpb

Źródło: PAP, ISW