> Do dwóch wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na hotel Aurora w Krzywym Rogu, który miał miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek - poinformowały lokalne władze. Jak podała agencja Ukrinform, w mieście uszkodzone zostały domy, sklepy i pojazdy. Wcześniej w Kijowie i kilku obwodach na Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny, który następnie rozszerzono na cały kraj. Eksplozje słychać było m.in. w Kijowie, Zaporożu i Sumach.

> Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w poniedziałek podjął decyzję o wzmocnieniu sił na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski . Rosyjskie wojsko zbliża się do Pokrowska. Miasto leży przy trasie będącej szlakiem zaopatrzeniowym do innych miejscowości kontrolowanych przez wojska ukraińskie, m.in. operacyjnie ważnego Czasiw Jaru oraz Kostiantyniwki.

> W poniedziałek Rosjanie przeprowadzili masowy atak na terytorium Ukrainy. Dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk przekazał, że okupanci wystrzelili w poniedziałek na Ukrainę 127 pocisków rakietowych i 109 dronów szturmowych, z czego 102 pociski i 99 bezzałogowych statków powietrznych zostało zestrzelonych. Nazwał to "największym atakiem powietrznym". Wołodymyr Zełenski powiedział, że Władimir Putin jest "chorą istotą", ale "robi to, na co pozwala mu świat".