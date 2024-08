Rosjanie ostrzelali Kijów, Ukraińcy trafili w Kursk

900 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Co najmniej 13 osób zostało rannych w mieście Kursk na zachodzie Rosji od szczątków zniszczonej rakiety wystrzelonej przez siły ukraińskie - podaje Reuters, powołują się na lokalne władze. Rosjanie ostrzelali z kolei Kijów. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Co najmniej 13 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w mieście Kursk na zachodzie Rosji od szczątków zniszczonej rakiety wystrzelonej przez siły ukraińskie - poinformowała w niedzielę agencja Reutera, cytując pełniącego obowiązki gubernatora obwodu kurskiego Aleksieja Smirnowa. Od wtorku w tym regionie trwa ofensywa wojsk ukraińskich.

Świadkowie, na których powołuje się agencja Reutera, powiedzieli, że słyszeli co najmniej dwie eksplozje, które brzmiały jak systemy obrony powietrznej zaangażowane w niszczenie obiektów wroga.

> Ukraina wypiera wojnę na terytorium agresora. Ukraina potrafi przywracać sprawiedliwość i gwarantuje presję na agresora - powiedział w sobotę prezydent tego państwa Wołodymyr Zełenski w codziennym nagraniu, w którym zwrócił się do rodaków.

> Do MSZ w Mińsku wezwano w sobotę charge d'affaires Ukrainy i przestrzeżono Kijów przed naruszaniem białoruskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka nakazał wzmocnić oddziały rozlokowane przy granicy z Ukrainą. MSZ poinformowało, że stronie ukraińskiej wyrażono protest i przekazano jej notę w związku z naruszeniem białoruskiej granicy przez grupę dronów, które wystartowały z terytorium Ukrainy - pisze niezależny białoruski serwis Zerkalo.io.

Mińsk zażądał od Kijowa, by podjął kroki, aby nie dopuścić do takich incydentów w przyszłości. Jak dodano, takie zdarzenia mogą doprowadzić do "dalszej eskalacji sytuacji w regionie". Zastrzeżono też, że w przypadku "powtórzenia prowokacji" w przyszłości Białoruś może podjąć "kroki odwetowe". Zagrożono zamknięciem ambasady Ukrainy, jeśli takie przypadki się powtórzą.