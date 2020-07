Autobus, strzały, telefon prezydenta i film z Joaquinem Phoenixem. 12 godzin dramatu zakładników

Ukraińska policja zatrzymała w Charkowie wspólnika napastnika, który we wtorek przetrzymywał zakładników w autobusie w Łucku. Dramat więzionych trwał 12 godzin i skończył się szczęśliwie. Na jaw wychodzą nowe szczegóły.

We wtorek po godzinie 9.30 (8.30 czasu polskiego) ukraińska policja poinformowała o uzbrojonym napastniku, który zabarykadował się w międzymiastowym autobusie, zatrzymanym przy placu Teatralnym w centrum Łucka (obwód wołyński). Sprawca przetrzymywał kilkunastu zakładników, wśród nich dziecko i dwie kobiety w ciąży. Domagał się, by przyjechali do niego "wszyscy" ukraińscy dziennikarze, twierdził, że "państwo jest głównym terrorystą" i żądał, by potwierdzili to najwyżsi przedstawiciele ukraińskich władz i Kościołów, a także oligarchowie.

Autobus, w którym mężczyzna przetrzymywał zakładników, wykonywał rejs międzymiastowy: Beresteczko-Krasnyliwka

"Jest ze mną dużo ludzi, (mam) broń automatyczną, dwie bomby, trzecia jest w ruchliwym miejscu w mieście" - wpis o takiej treści zamieścił na Facebooku. Część centrum Łucka została odcięta, a na miejsce przybył szef MSW Arsen Awakow. Pobliskie sklepy i kawiarnie zostały zamknięte, a mieszkańcy okolicznych bloków ewakuowani. W pobliżu autobusu ustawiono wozy opancerzone. - Czegoś takiego jeszcze nie oglądaliśmy - mówiła dziennikarzom właścicielka pobliskiego sklepu.

Wozy opancerzone na miejscu zdarzenia MARKIIAN LYSEIKO/PAP/EPA

Po kilku godzinach jednemu z funkcjonariuszy udało się przekazać zakładnikom wodę. W chwili przekazywania reklamówki z butelkami do autobusu podszedł zastępca szefa ukraińskiej policji Jewhen Kowal. Chciał przekonać napastnika, by uwolnił dziecko. W odpowiedzi padł strzał. Kowal nie został ranny. Wcześniej porywacz strzelał w kierunku latającego nad miejscem zdarzenia drona należącego do służby bezpieczeństwa, wyrzucił także przez okno trzy ładunki wybuchowe. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Po kilku godzinach w akcję włączył się prezydent Wołodymyr Zełenski. Rozmawiał z porywaczem przez telefon około 15 minut. Przekonał go do uwolnienia trzech osób: starszej kobiety, kobiety w ciąży i dziecka. Jak poinformowały we wtorek późnym wieczorem ukraińskie media, Zełenski zamieścił też na Facebooku wpis, w którym apelował o oglądanie wskazanego przez napastnika amerykańskiego filmu dokumentalnego "Mieszkańcy Ziemi". Pochodzący z 2005 roku dokument, którego narratorem jest Joaquin Phoenix, opowiada o wykorzystywaniu zwierząt przez ludzi. Później wpis prezydenta zniknął z jego strony.

Internetowa gazeta "Ukraińska Prawda" podała, że napastnik zmuszał do oglądania "Mieszkańców Ziemi" także przetrzymywanych zakładników.

Napastnik poddał się po wielogodzinnych negocjacjach PAP/EPA

Kim jest napastnik?

Pasażerom autobusu napastnik mówił, że nazywa się Maksym Płochoj. To był jednak tylko pseudonim Maksyma Kriwoszeja. Doradca szefa Zorian Szkiriak przekazał dziennikarzom, że 44-letni mężczyzna to urodzony w Rosji obywatel Ukrainy. - Wcześniej był ścigany, sądzony i odbywał karę za rozbój zbiorowy. W 2013 roku został zwolniony - mówił Szkiriak. Pod pseudonimem "Płochoj" Kriwoszej wydał wcześniej zawierającą wątki autobiograficzne książkę "Filozofia przestępcy".

Zakładnicy opuścili autobus w asyście służb MARKIIAN LYSEIKO / PAP /EPA

Po godzinie 21 napastnik postanowił się poddać. Wyszedł z podniesionymi rękami z autobusu i położył się na ziemi. 13 zakładników było wolnych. - Czeka go bardzo długi wyrok - powiedział po zakończeniu akcji Awakow. - Nikt nie został ranny. Żadnych innych materiałów wybuchowych nie umieszczono w innych miejscach. Zatrzymany miał pistolet, karabin maszynowy i granat bojowy. Istniało zagrożenie. Ale już się skończyło - dodał minister.

"Gratuluję wszystkim, którzy przez cały dzień walczyli o uwolnienie zakładników z Łucka, a właściwie o ich życie" - napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

W środę agencja Ukrinform podała, że napastnik jest przetrzymywany w areszcie śledczym pod zarzutem terroryzmu, wzięcia zakładników, nielegalnego posiadania broni i materiałów wybuchowych. Te znaleziono też w jego mieszkaniu. - Maksymalną karą, biorąc pod uwagę, że został wcześniej skazany, jest w tym przypadku dożywocie. Decyzję podejmie sąd - ogłosił wiceminister spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. Zatrzymany zgodził na współpracę ze śledztwem - podało MSW.

Źródło: Interfax-Ukraina, Ukraińska Prawda, volynnews.com, vl.npu.gov.ua, Unian, Ukrinform